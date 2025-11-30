いつでもどこでもマウスが使える。持ち運びに便利なミニミニマウス3兄弟
全部そろえてもよくってよ。
マウスが手放せないって方、いると思います。でも、お気に入りのマウスを持ち歩くのは、結構かったるい。そこで、持ち歩き用のミニマウスのお出ましです。
実は、サンワサプライがミニマウス3兄弟を発売しています。
まずは、めちゃくちゃ小さいワイヤレスマウス。左右ボタンに、マジックホイールボタンを搭載。このボタンを押してスクロール操作が可能です。ホイールクリックにも対応しています。
サンワダイレクト 小型マウス 400-MABT206BK
3,380円
Amazonで見るPR
こちらは、折りたたみ式のマウス。スライドすることでいいサイズになります。しかも、5ボタン仕様。このサイズで戻る進むが使えるっていうのは、なかなかよき。
サンワダイレクト Bluetooth マウス 超小型 400-MABT210BK
3,380円
Amazonで見るPR
最後は、ストラップ付きのモバイルマウス。ストラップがあるから、バッグにひっかけておいたりすることも可能。しかも、これも5ボタン。手のひらサイズなのに有能です。
ということで、このなかからお気に入りのミニマウスを選んで、お出かけの相棒にしちゃいましょう。
Source: Amazon