全部そろえてもよくってよ。

マウスが手放せないって方、いると思います。でも、お気に入りのマウスを持ち歩くのは、結構かったるい。そこで、持ち歩き用のミニマウスのお出ましです。

実は、サンワサプライがミニマウス3兄弟を発売しています。

サンワダイレクト Bluetooth マウス 400-MAWB216BK 3,380円 Amazonで見る PR PR

まずは、めちゃくちゃ小さいワイヤレスマウス。左右ボタンに、マジックホイールボタンを搭載。このボタンを押してスクロール操作が可能です。ホイールクリックにも対応しています。

サンワダイレクト 小型マウス 400-MABT206BK 3,380円 Amazonで見る PR PR

こちらは、折りたたみ式のマウス。スライドすることでいいサイズになります。しかも、5ボタン仕様。このサイズで戻る進むが使えるっていうのは、なかなかよき。

サンワダイレクト Bluetooth マウス 超小型 400-MABT210BK 3,380円 Amazonで見る PR PR

最後は、ストラップ付きのモバイルマウス。ストラップがあるから、バッグにひっかけておいたりすることも可能。しかも、これも5ボタン。手のひらサイズなのに有能です。

ということで、このなかからお気に入りのミニマウスを選んで、お出かけの相棒にしちゃいましょう。

