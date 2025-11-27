全然動かない！ YouTubeチャンネル「dcjanelle」では、子猫たちに毛づくろいされる犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「包容力がすごいね」「表情がたまらない」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが頭に子猫を乗せられても「動じない」マーキン君の姿です！

片目を閉じてじっと…

注目を集めたのは「Murkin gets groomed by kittens」という動画。何ともいえない眠そうな表情で寝そべる犬の「マーキン」君を、子猫たちが囲んでいます。

1匹の子猫は、マーキン君の上に乗っかっている状態。子猫たちはマーキン君が大好きなようで、上に乗っかった子猫はペロペロとマーキン君を毛づくろいしています。

子猫が一生懸命毛づくろいをしても、まったく動じないマーキン君。見事に微動だにしません。すると、今度は顔の毛づくろい。これはさすがに嫌がるかな……と思いきや、片目を閉じてじっとしています。なんて忍耐強いのでしょう。

ようやく毛づくろいタイムが終了した様子。しかし、やっぱり子猫はマーキン君から離れません。顔にぴったりくっついていますが、マーキン君も落ち着いています。

飼い主さんに子猫を頭に乗せられても、終始されるがままのマーキン君。怒ることもなく、子猫たちを優しく見守っているようにも見えますね。

動画を見た視聴者からは「優しくて我慢強い犬」「素晴らしいベビーシッターだ」「マーキン君の忍耐強さはハンパないね」と、子猫たちへのマーキン君の優しさを称賛するコメントが多数寄せられていました。ぜひ動画で、微動だにしないマーキン君の様子をご覧ください。