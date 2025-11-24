うまく下りられるかな？ YouTubeチャンネル「Kitten Heaven」では、5匹の子猫たちが階段下りに初挑戦する様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて何度でも見てしまう」「子猫のいろんな反応がかわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが階段下りの途中で「ウトウト」しちゃった子猫の表情です！

コツをつかむ子猫もいれば…

注目を集めたのは「Baby Kittens Discover Stairs!（GONE WRONG！）」という動画。動画前半は、母猫にじゃれる子猫たちの様子が映されています。動画の後半には、階段の最上段に解き放たれた子猫たちが。「下りたいけどちょっと怖いニャ」という声が聞こえてきそうです。

一匹の子猫は、ひょいひょいと下まで下りていきました。しかし他の子猫たちは怖いようで、途中まで下りたものの不安そうに座り込んでいます。その表情からは「ここからどうしようニャ……」という子猫の戸惑いが伝わってきますね。

コツをつかんで上手に下りる子猫もいれば、「おっと、危ニャい！」と数段分落ちてしまう子猫もいます。

中には、転落しないように他の子猫と壁の隙間を狙って割り込む子猫も。最後は、階段で不安そうに座り込んでいた子猫が、そのままウトウトと眠っている姿で動画が終わります。あんなに不安そうにしていたのに、寝てしまうなんて本当にかわいいですね。

動画を見た人からは「ほほ笑ましいけど見ててハラハラする」「赤ちゃんの頃からこんなに性格が違うんだね」「一番不安そうだった子猫が最後は寝てるオチも最高」と、子猫のさまざまな反応を楽しむコメントが多数寄せられています。皆さんも、個性豊かな子猫たちの大冒険を観察してみてください。