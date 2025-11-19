ミニストップが、10種類の新商品を発売する「ブラックフライデー」を開催中です。公式アプリでは、「北海道ミルクソフト」「クランキーチキン」各種、「カウンターコーヒー」各種の値引きクーポンの配信も行っています。

【写真】ブラックフライデー 値引きクーポン対象の商品は… アプリくじの詳細も！

新商品は、のり佃煮入りのだしご飯に、のりマヨをトッピングし、のりで巻いた「のりノリ海苔！おにぎり」（267円、以下、税込み）、黒砂糖を使用した「黒糖いなり 3個」（213円）、「黒糖いなり 5個」（375円）、中国しょうゆを使用し、全体的に黒く仕立てた「ブラック炒飯（チャーハン）＆油淋鶏（ユーリンチー）」（699円）のほか、「黒マー油 豚骨ラーメン」（537円）、「ピリ辛黒胡麻担々春雨スープ」（375円）、「ベルギーチョコケーキ」（429円）、「ティラミスシュークリーム」（127円）、「ブラックココアメロンパン」（159円）、「三角生チョコパイ」（149円）、「しっとりブラックココアロールケーキ」（170円）がラインアップ。

11月20日からは、同月30日までの期間に「WAON POINT」を利用すると、利用したポイントの10％が後日、ポイントバックされるキャンペーンが開始。ブラックフライデーの当日28日は、さまざまな商品の値引きクーポンが当たるくじが公式アプリで実施されます。

