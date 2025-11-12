シンプルな服の「物足りないを解決」上品な人がつけている「可愛いアクセサリー」





辛口なメタリックで「可愛いデザイン」

個性とかわいげを生むアクセサリーをえりすぐり。ハートやリボンなど、女心くすぐるパーツにこだわれば、シンプルなトップスにも甘さが宿る。キャッチーな形でも大人っぽさを保てるのは、ゴールド＆シルバーだからこそ。

イヤリング／IRIS47（フーブス） シルバーリング／DEA DIA（ZUTTOHOLIC） 晴れやかな印象のフラワーイヤリングが主役。アーティな雰囲気を高めるなら、手元には大ぶり＆個性派のシルバーリングをひとつ。







特別感を授けるゴールドハート

ヘアゴム／レレットニューヨーク（THE HAIR BAR TOKYO） いつものポニーテールも、このヘアゴムひとつで一気にリュクスなムードに。ぷっくりとした立体的なゴールドのハートは、遊び心がありながらも、子供っぽくならない絶妙なサイズ感。デニムやシンプルなトップスに合わせれば、たちまち洗練された印象へとクラスアップ。後ろ姿まで抜かりなく、大人のかわいげを演出して。







視線を集めるリップモチーフ

リップリング／Pignatta（ZUTTOHOLIC） つややかなリップモチーフのチェーンリング。ストーンで表現された唇が、手元にユニークな遊び心をプラス。華奢なゴールドチェーンだから、キャッチーなデザインでも品よくまとまるのが嬉しい。ネイルとのカラーコーディネートを楽しむのも〇。







