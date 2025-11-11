iPhone¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¡£Apple¤È¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤Î¥³¥é¥Ü¡ÖiPhone Pocket¡×
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¡ÖiPhone Pocket¡×¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÁÇºà»È¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÎ©ÂÎÂ¤·ÁÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎiPhone Pocket¤âiPhone¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÀ°Õ¤Î¥×¥ê¡¼¥Ä¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡©¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö°ìËç¤ÎÉÛ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î3D¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¤ÎiPhone¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ë¤Ï¥ê¥Ö¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÊÝ¸îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤ËiPhone¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥á¥Ã¥·¥å¤«¤éÃæ¿È¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¼ê»ý¤Á¤Î¤È¤¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¸ª³Ý¤±¤Ê¤É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ÆÃåÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢»È¤¦¿Í¤Î¥»¥ó¥¹¼¡Âè¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤µ¤â¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤Ã¤Ý¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥È¡Ê8¿§¡Ë¤È¥í¥ó¥°¡Ê3¿§¡Ë¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢Î¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¸¥ç¥Ö¥¹¤¬Ç®Îõ¤Ê¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÀ¸³¶°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ã¥»¥¤¥ß¥ä¥±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤ÈApple Design Studio¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ·ä¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
iPhone Pocket¤Ï¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢È¯Çä¤Ï11·î14Æü¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶äºÂ¤ÎApple Store¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤¬2Ëü5800±ß¡¢¥í¥ó¥°¤¬3Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£
Source: Apple, ISSEY MIYAKE