【AMUSE】日本限定カラー登場♡ポーチにすっぽり入る「デューティントミニ」

持ち歩きやすいミニサイズと、透け感のあるちゅるんとした発色で人気のAMUSE「デューティントミニ」。そんな人気ティントから、日本人の肌に自然になじむ日本限定カラーがついに登場しました！どんなシーンでも使いやすい万能カラーはもちろん、990円（税込）と手に取りやすい価格も魅力。ポーチやポケットにすっぽり入るサイズ感で、メイク直しにも大活躍♡

日本限定カラーで叶える“透けちゅるリップ”



韓国コスメブランド「AMUSE（アミューズ）」の人気アイテム「デューティントミニ」から、日本人の肌にぴったりな限定カラーが新登場！

14色展開の中でも特に日本限定カラーは、上品でナチュラルな血色感をプラスしてくれる万能カラー。

高水分ウォーターティント処方で、ツヤめくうるおいリップが長時間続きます。透け感のある発色で、重ねてもムラになりにくく、どんなメイクにもなじむ優秀アイテムです。

ポーチにもIN！“飲み会リップ”としても大活躍



「デューティントミニ」は、コンパクトな1.5gサイズでポーチやミニバッグにもすっきり収納OK。

手軽に持ち歩けるので、外出先でのお直し用にもぴったり♡ティントならではの色もちの良さで、長時間の飲食でもキレイな発色をキープしてくれます。

ちょっとしたギフトやお試しにも最適で、気になっていたカラーを気軽に試せるのも嬉しいポイント。990円（税込）とプチプラながら高品質な仕上がりが魅力です。

シリーズで揃えて気分をアップデート♪



AMUSEの人気アイテムは、ティントだけじゃありません！ぷるんと潤う「ケア/ティントバームキーリング」（1,320円税込）や、マルチに使える「フローラアイパレット」（2,310円税込）も注目♡

ベストセラーの「ジェルフィットティント」（1,650円税込）は、ひと塗りで粘膜リップのような仕上がりに。全アイテムを組み合わせて、自分だけの韓国っぽメイクを楽しんでみて。

持ち歩くたびに気分が上がる“ちゅるんリップ”♡



持ち歩くだけで心がときめく「デューティントミニ」。ポケットに忍ばせて、いつでもどこでもツヤめくリップメイクを叶えましょう♡

日本限定カラーは2025年11月1日（土）より全国のマツキヨ・ロフト・プラザにて発売予定（一部店舗を除く）。

デザインも機能性も兼ね備えたミニティントで、秋冬メイクをアップデートしてみてはいかが？ちゅるんとした透明感で、あなたらしい可愛さを引き出してくれます。