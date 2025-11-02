Image:Amazon.co.jp

「もっと強力なノイズキャンセリング付きイヤホンが欲しい…もっともっと強いやつを…！」と念じ続けていた方へ。

9月19日にApple（アップル）のワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」が発売しましたね！

アクティブノイズキャンセリングは劇的に進化し、新搭載の機能もあるこちらは、「イヤホンってどこまで進化するの！？ 」と思わせるパワーアイテムです。

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 38,192円 Amazonで見る PR PR

アクティブノイズキャンセリングが前モデルから2倍に進化！

Image:Amazon.co.jp

「AirPods Pro 3」をご紹介するなら、やはりアクティブノイズキャンセリング機能についてからでしょう。なんと、前モデル「AirPods Pro 2」と比較して最大2倍の雑音を消し去り没入感が増したんです！

しかも新しい音響アーキテクチャによって音質自体が向上し、低音や楽器の音色は細部までクリアに再現、声も鮮やかに聞こえるのだそう。

イヤホンといえば「音」を最重視する方は多いわけで、これぞ「AirPods Pro 3」の真骨頂と言えるますよね。

心拍数センサーで新搭載で健康管理、新設計イヤーチップで耳にフィット

Image:Amazon.co.jp

ふたつの「新」にも注目です。

AirPodsシリーズとして心拍数センサーが初搭載され、50種類のワークアウトで心拍数と消費カロリーを測定・記録できるように。

またiPhoneのフィットネスアプリと連携すれば、ムーブリングや歩数などもチェックできます。

Image:Amazon.co.jp

また、新設計により着け心地がさらに安定したイヤーチップが5サイズ同梱されているので、自身の耳にぴったりフィットするタイプが見つかるはず。

「AirPods Pro 3」の

