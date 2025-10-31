俺に何を期待してるの？リアクションに困る女子からのLINE５パターン
気になる男性とつながりを持ちたくて、軽い気持ちで送りがちなLINEのメッセージですが、内容を吟味しないと、ただただ相手を困惑させてしまうだけかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「俺に何を期待してるの？リアクションに困る女子からのLINE」をご紹介します。
【１】どうフォローしたらいいのかわからない「眠い」「疲れた」
「一言つぶやくだけなら、Twitterでも使ったら？と言いたくなる」（10代男性）というように、たった一言のつぶやきに対して、リアクションを起こす気になれない男性は多いようです。「私は残業続きで疲れているけど、あなたは体調どうですか？」などと相手の様子を聞く形で投げかけるのであれば、それなりにやりとりは続くでしょう。
【２】状況を聞かされても反応しづらい「ファミレスでお茶してます」
「あなたが今何をしているのかに興味もないし、知らせてくれなくて結構ですという感じ」（20代男性）など、いきなり「今、○○してます」と聞かされても、「だから何？」としか思えない人が大半かもしれません。「新メニューのパフェがおいしいから、今度一緒に食べようね」などと、あとにもうワンフレーズ加えて相手の興味を引きたいところです。
【３】手持ちぶさたで送ってきたのがあからさまな「ひまー！」
「誰も構ってくれないからとりあえず送ってきた感が伝わってきて、うんざり」（10代男性）など、深く考えずに送りがちな「ひまー！」というメッセージも、いい心証は与えないようです。自分が退屈だからといって、どうにかしてもらおうというのは、あまりに投げやりなので、「もし時間あったら遊ぼうよ」などと具体的な内容に落とし込みましょう。
【４】観ていないテレビの話をされても何のことやら「あの二人くっつくんだー」
「みんながみんな、自分と同じ番組を観ていると思い込んでいるところがすごい」（20代男性）など、何の前置きもなく「今やっているテレビの話題」を振っても、それを観ていない人にはチンプンカンプンのようです。テレビに限らず、自分の目の前にあるものを相手も共有していると思いがちな人は、すぐにでも改めたほうがいいでしょう。
【５】本文が添えられていないので用件がわからない「スタンプだけ」
「俺に何をしてほしいんだろう？と本気でわけがわからない」（20代男性）というように、「スタンプのみ」のメッセージも、意図が伝わりにくく、相手を混乱させるようです。これといった用件がなく、単に構ってもらいたいだけだとしても、スタンプに「最近、元気にしてますか？」などの一言を添えたほうが、リアクションは得られやすくなるでしょう。
心当たりのものがある人は、すぐにでも改善したほうがいいでしょう。（田中健斗）
【１】どうフォローしたらいいのかわからない「眠い」「疲れた」
「一言つぶやくだけなら、Twitterでも使ったら？と言いたくなる」（10代男性）というように、たった一言のつぶやきに対して、リアクションを起こす気になれない男性は多いようです。「私は残業続きで疲れているけど、あなたは体調どうですか？」などと相手の様子を聞く形で投げかけるのであれば、それなりにやりとりは続くでしょう。
「あなたが今何をしているのかに興味もないし、知らせてくれなくて結構ですという感じ」（20代男性）など、いきなり「今、○○してます」と聞かされても、「だから何？」としか思えない人が大半かもしれません。「新メニューのパフェがおいしいから、今度一緒に食べようね」などと、あとにもうワンフレーズ加えて相手の興味を引きたいところです。
【３】手持ちぶさたで送ってきたのがあからさまな「ひまー！」
「誰も構ってくれないからとりあえず送ってきた感が伝わってきて、うんざり」（10代男性）など、深く考えずに送りがちな「ひまー！」というメッセージも、いい心証は与えないようです。自分が退屈だからといって、どうにかしてもらおうというのは、あまりに投げやりなので、「もし時間あったら遊ぼうよ」などと具体的な内容に落とし込みましょう。
【４】観ていないテレビの話をされても何のことやら「あの二人くっつくんだー」
「みんながみんな、自分と同じ番組を観ていると思い込んでいるところがすごい」（20代男性）など、何の前置きもなく「今やっているテレビの話題」を振っても、それを観ていない人にはチンプンカンプンのようです。テレビに限らず、自分の目の前にあるものを相手も共有していると思いがちな人は、すぐにでも改めたほうがいいでしょう。
【５】本文が添えられていないので用件がわからない「スタンプだけ」
「俺に何をしてほしいんだろう？と本気でわけがわからない」（20代男性）というように、「スタンプのみ」のメッセージも、意図が伝わりにくく、相手を混乱させるようです。これといった用件がなく、単に構ってもらいたいだけだとしても、スタンプに「最近、元気にしてますか？」などの一言を添えたほうが、リアクションは得られやすくなるでしょう。
心当たりのものがある人は、すぐにでも改善したほうがいいでしょう。（田中健斗）