タレントの辻希美（38）が、29日、Instagramのストーリーズを更新。生後2カ月の次女が予防接種の副反応で発熱したことを明かした。

【映像】授乳ショット&次女・夢空ちゃんの顔出しショット

2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽とともに3男2女を育てている辻。9月30日にはInstagramのストーリーズで「授乳中のリアル」、10月24日には「平和な時間の授乳中って最高に幸せ」と、育児に奮闘している様子をたびたび公開してきた。

28日にはブログを更新し、夢空ちゃんが初めて予防接種を受けたことを報告。「何度経験しても親も胸痛いけど夢は頑張ったよー!! 副反応が出ないことを願って、あしたは何も予定入れずゆっくりします!!」と心境をつづっていた。

翌日、Instagramのストーリーズで夢空ちゃんの顔出しショットを公開し、その後の様子について「予防接種の副反応で夜中からお熱出ちゃいました。昨夜から結構機嫌が悪かったけど朝は機嫌もよく、おっぱいもミルクも飲むし、きょうは1日様子見です」と明かしている。（『ABEMA NEWS』より）