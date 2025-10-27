日本代表FW上田綺世、娘がオランダ語の通訳を務める元Jリーガーが称賛！「上田のスパイクにはガムがついているみたい」

オランダ屈指の名門クラブであるフェイエノールトで3シーズン目を迎えた上田綺世が好調だ。

27歳の日本代表ストライカーは、開幕10試合でリーグトップとなる11ゴールを叩き出している。

そうしたなか、日本とオランダをよく知るハーフナー・ディド氏が上田について語った。

オランダ出身のハーフナー・ディド氏は、かつてJリーグでもプレーした元GK。母国のADOデン・ハーグでプロデビューした後に来日すると、長らくプレーした日本に帰化した。元日本代表FWのハーフナー・マイク氏とハーフナー・ニッキ（現SVリート）の父親でもある。

そのディド氏は、『NU.nl』で、上田についてこう語っていたそう。

「数ヶ月前までは、彼がボールを受けると数メートルも跳ね返っていたが、もはやそんなことはない。

上田のスパイクにはチューインガムがくっついているみたいだ。それほど彼のボールコントロールは優れている。

（息子のハーフナー・マイク氏がオランダ1部リーグにおける1シーズン16得点という日本人最多得点記録を持っているが）

今シーズンの上田は間違いなくその記録を塗り替えるだろう。間違いないね。それは構わないよ。上田のこと嬉しく思う。マイクもそのはずさ」

現在、上田のオランダ語通訳を務めているのは、ディド氏の娘だそうで、そのことについてはこう語っている。

「娘は流暢な日本語を話す。それは上田にとって大事なことだ。

多くの日本人は英語をとてもよく理解できるが、話すのは別問題。完璧に話そうとするが、間違いを恐れる。だからインタビューにはなかなか応じようとしない。

（上田と初めて会った際）彼は日本人らしく私にお辞儀をした。彼は今でも会うとそうするんだ。

彼らは自分より年上で、長年日本でサッカーをプレーした人に対して、とても敬意を払ってくれる。上田にはそれを強く感じた」

上田はディド氏に会うとお辞儀を欠かさないとか。

ちなみに、ハーフナー・マイク氏は2015-16シーズンにオランダ1部リーグで16ゴールを記録したが、当時所属していたチームは、父の古巣でもあるADOだった。