¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û½÷Í¥¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤È¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¾åºä¡£ÉáÃÊ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¾åºä¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î3·î¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾åºä¼ùÎ¤¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤ÇÌ¥ÎÏÊü½Ð
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
