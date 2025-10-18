【ガルアワ】乃木坂46遠藤さくら、冬のふわもこコーデ 純白デートスタイルで観客を虜に
アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身ショット】可愛すぎる純白デートスタイルで登場した遠藤さくら
遠藤は「1stSHOW」ステージに登場。冬を先取りした“ふわもこ”コーディネートを披露。ホワイトで統一されたスタイリングは、柔らかな素材感とシルエットが印象的で、まるで雪のような雰囲気をまとう。純白のアイテムを組み合わせたデートスタイルは、まさに“冬の女王”を思わせる仕上がりに。キュートなほほ笑みで観客を虜にし、会場には大きな歓声が上がった。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施し、MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
