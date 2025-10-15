µÈÂôÎ¼¡¢±Ñ¸ì¤ËÄ©ÀïÃæ¡¡¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤¬¡È¼Ù¿ä¡É¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ê°ËÆ£½Ó²ð¡¢È«ÃæÍª¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥Ã¥È¤À¤¼¡ª¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëµÈÂôÎ¼¡õÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤¼¤Ã¤Æ¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£µÈÂô¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡Öº£¡¢Ä©ÀïÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢Ìò¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£±Ñ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²ÄÇ½À¤â¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È°ËÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼Ù¿ä¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈÂô¤ÈÃÓÅÄ¤¬¡Ö¤¼¤Ã¤Æ¡¼¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥Ã¥È¤À¤¼¡ª¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëµÈÂôÎ¼¡õÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤¼¤Ã¤Æ¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£µÈÂô¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡Öº£¡¢Ä©ÀïÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢Ìò¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£±Ñ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²ÄÇ½À¤â¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È°ËÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼Ù¿ä¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈÂô¤ÈÃÓÅÄ¤¬¡Ö¤¼¤Ã¤Æ¡¼¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£