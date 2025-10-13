【月々4万円台!?】トヨタ「ハリアー」を残クレで買うと？ 頭金なしの支払いプランをシミュレーション！ 結果は？
頭金なしでも月々4万円台から購入可能！ハリアーを残クレで買う場合の支払いシミュレーション結果を紹介！
SUVのなかで屈指の人気があるトヨタ「ハリアー」。SUVの購入を検討する際に、選択肢に入れる人は多いかもしれません。
本記事では、ハリアーを残価設定型プランで購入する場合、月々の支払い額がいくらくらいになるのかシミュレーションした結果を紹介していきます。
●トヨタ「ハリアー」のグレード構成・価格
ハリアーは、一番安いグレード「G（ガソリン車 2WD）」の約371万円から購入可能です。
対して一番高いグレード「Z（プラグインハイブリッド車 E-Four）」は約626万円。
価格は、グレードや駆動方式、パワーユニットなどによって異なります。
まずは、それぞれのグレードの具体的な価格を見ていきましょう。
ーーー
G（ガソリン車 2WD）：3,710,300円（税込）
G（ガソリン車 4WD）：3,910,500円（税込）
Z（ガソリン車 2WD）：4,180,000円（税込）
G（ハイブリッド車 2WD）：4,301,000円（税込）
Z（ガソリン車 4WD）：4,380,200円（税込）
Z“Leather Package”（ガソリン車 2WD）：4,500,100円（税込）
G（ハイブリッド車 E-Four）：4,521,000円（税込）
Z“Leather Package”（ガソリン車 4WD）：4,700,300円（税込）
Z（ハイブリッド車 2WD）：4,770,700円（税込）
Z“Night Shade”（ハイブリッド車 2WD）：4,870,800円（税込）
Z（ハイブリッド車 E-Four）：4,990,700円（税込）
Z“Night Shade”（ハイブリッド車 E-Four）：5,090,800円（税込）
Z“Leather Package”（ハイブリッド車 2WD）：5,090,800円（税込）
Z“Leather Package・Night Shade”（ハイブリッド車 2WD）：5,190,900円（税込）
Z“Leather Package”（ハイブリッド車 E-Four）：5,310,800円（税込）
Z“Leather Package・Night Shade”（ハイブリッド車 E-Four）：5,410,900円（税込）
G（プラグインハイブリッド車 E-Four）：5,470,300円（税込）
Z（プラグインハイブリッド車 E-Four）：6,260,100円（税込）
ーーー
●ハリアーの一番安いグレード「G（ガソリン車 2WD）」を残価設定型プランで購入した場合
G（ガソリン車 2WD）はハリアーのグレードのなかで最も安く、約371万円から購入できます。
以下は、ハリアーのG（ガソリン車 2WD）を残価設定型プランで、3年もしくは5年で購入した場合の頭金あり・なしの見積りシミュレーション結果です。
※見積りシミュレーションは、トヨタ公式サイトで販売店をトヨタモビリティ東京に設定して行っています。
ーーー
【頭金なし・3年（36回）の場合】
割賦支払い総額：4,227,158円
頭金：0円
割賦元金：3,710,300円
総支払い回数：36回
初回支払い額：59,288円
月々の支払い額（34回）：58,200円
最終回支払い額（残価）：2,189,070円
実質年率：5.8%
割賦手数料：516,858円
【頭金あり（50万円）・3年（36回）の場合】
割賦支払い総額：4,182,470円
頭金：500,000円
割賦元金：3,210,300円
総支払い回数：36回
初回支払い額：45,000円
月々の支払い額（34回）：42,600円
最終回支払い額（残価）：2,189,070円
実質年率：5.8%
割賦手数料：472,170円
【頭金なし・5年（60回）の場合】
割賦支払い総額：4,493,894円
頭金：0円
割賦元金：3,710,300円
総支払い回数：60回
初回支払い額：50,674円
月々の支払い額（58回）：49,100円
最終回支払い額（残価）：1,595,420円
実質年率：5.8%
割賦手数料：783,594円
【頭金あり（50万円）・5年（60回）の場合】
割賦支払い総額：4,418,022円
頭金：500,000円
割賦元金：3,210,300円
総支払い回数：60回
初回支払い額：43,202円
月々の支払い額（58回）：39,300円
最終回支払い額（残価）：1,595,420円
実質年率：5.8%
割賦手数料：707,722円
ーーー
●ハリアーの一番高いグレード「 Z（プラグインハイブリッド車 E-Four）」を残価設定型プランで購入した場合
ハリアーで一番価格が高いグレードの「 Z（プラグインハイブリッド車 E-Four）」は、約626万円から購入できます。
以下は、ハリアーのZ（プラグインハイブリッド車 E-Four）を残価設定型プランで、3年もしくは5年で購入した場合の頭金あり・なしの見積りシミュレーション結果です。
※見積りシミュレーションは、トヨタ公式サイトで販売店をトヨタモビリティ東京に設定して行っています。
ーーー
【頭金なし・3年（36回）の場合】
割賦支払い総額：7,112,607円
頭金：0円
割賦元金：6,260,100円
総支払い回数：36回
初回支払い額：123,051円
月々の支払い額（34回）：122,800円
最終回支払い額（残価）：2,754,440円
実質年率：5.8%
割賦手数料：792,591円
【頭金あり（50万円）・3年（36回）の場合】
割賦支払い総額：7,008,004円
頭金：500,000円
割賦元金：5,760,100円
総支払い回数：36回
初回支払い額：108,764円
月々の支払い額（34回）：107,200円
最終回支払い額（残価）：2,754,440円
実質年率：5.8%
割賦手数料：747,904円
【頭金なし・5年（60回）の場合】
割賦支払い総額：7,495,650円
頭金：0円
割賦元金：6,260,100円
総支払い回数：60回
初回支払い額：93,820円
月々の支払い額（58回）：92,000円
最終回支払い額（残価）：2,065,830円
実質年率：5.8%
割賦手数料：1,235,550円
【頭金あり（50万円）・5年（60回）の場合】
割賦支払い総額：7,419,777円
頭金：500,000円
割賦元金：5,760,100円
総支払い回数：60回
初回支払い額：86,347円
月々の支払い額（58回）：82,200円
最終回支払い額（残価）：2,065,830円
実質年率：5.8%
割賦手数料：1,159,677円
ーーー
上記のシミュレーションを見てわかるように、ハリアーのG（ガソリン車 2WD）の場合、頭金なし・5年（60回）払いで月々49,100円から購入できます。
決して安いわけではありませんが、月々の支払い額を抑えられて、残価が保証されているのは大きなメリットです。
Z（プラグインハイブリッド車 E-Four）の場合は、頭金あり（50万円）・5年（60回）払いでも月々82,200円となり、これを毎月支払うのは厳しいと感じる人もいるかもしれません。
なお、ハリアーのような国内外で人気の車種は、中古車市場での需要が高いです。
そのため、販売店が定めた残価よりも中古買取価格のほうが高い可能性があり、残価設定型プランで購入すると損してしまうケースがあるので注意しましょう。