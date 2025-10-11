便利すぎると話題！ダイソーで買える、今バズっているアイテム3選

日用品や雑貨など便利な商品が揃うダイソー。今回は、ダイソーで便利すぎると話題の商品を3つ紹介します。

段ボールを開ける時にも使えるカッターや、ゴム手袋やマグなどを乾かすのに便利な水切りなど、ひとつあると捗るものばかりですよ。

このお値段で買えるとか天才ですか！？

●セラミックカッター（110円）

荷物の段ボールを開けたり、封筒の開封に便利なセラミック刃のカッター。ミニサイズでマグネット付きなので、玄関ドアや冷蔵庫などに付けておけるので便利です。セラミックなので刃が錆びないのもポイント。淡いカラーもかわいいですよ。

「便利だからキッチンとか玄関とかいろんなところに置いて使ってる」「軽い力でスッと切れて気持ちいい」「小さくて扱いやすいから気に入ってる」とSNSでも話題。ロック機能も付いているのでお子さんやペットがいる家庭でも安心です。

●紛失防止タグ（1100円）

アップルの「探す」機能に対応している、紛失防止タグ。一時期売り切れが続出して、入手困難になったほどの人気商品です。財布やカバン、子どものランドセルなどに取り付けておけば、すぐに位置情報を特定できます。アラーム機能も付いていますよ。

SNSでも「場所がわかるし、音もなる！さいこう！」「安いしセットアップも簡単にできる」「この軽さならペットの首輪とかにも付けられそうだな」と高く評価されています。この機能のアイテムが1100円で買えるのは、さすがダイソーですね。

●ゴム手袋水切りトレー ホワイト（330円）

シンクの角に置くだけで、置き場所に悩みがちなものを乾かしやすくする水切りトレーです。本体の手前を折って立てると、ゴム手袋や、タンブラーのパッキンなどを掛けることができます。ペットボトルやマグなどの乾燥にも便利。吸盤が付いているので、しっかりとシンクに固定できますよ。

「たった300円でこんな多機能なアイテムが買えるなんて」「ダイソーさんに大きな拍手を送ります」「友達にも全力でおすすめした」とSNSに感想が上がっています。気軽に使えるお値段なのが嬉しいですね。

どれも本当に使えるアイテムばかりで、何度もリピートしたくなります。ダイソーの店頭やオンラインショップで探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部