¥µ¥ó¥ê¥ª¹¥¤¤ÏÉ¬¸«♡¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë¤Î¸ÂÄê¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ç³ð¤¨¤ëÈþÈ±
¥Ø¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥ë¥¬¥ó¥ê¥Ã¥Á¥ª¥¤¥ë¥·¥êー¥º¡×¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ü¥È¥ë¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£È±¤òÊä½¤¤·¤Ê¤¬¤é¿´¤Þ¤Ç¤È¤¤á¤¯¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹♡
È±¤ò¿Ä¤«¤éÊä½¤¤¹¤ë¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë
¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë¢¨1ÇÛ¹ç¤Î¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢È±¤ÎÆâÂ¦¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¡¢»ÞÌÓ¤äÀÚ¤ìÌÓ¤òÊä½¤¡£¥Òー¥È¥ê¥Ú¥¢À®Ê¬¢¨2¤¬Ç®¤òÌ£Êý¤Ë¤·¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»È¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËUV¥«¥Ã¥È½èÊý¤Ç»ç³°Àþ¤«¤é¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤¬Â¿¤¤Æü¤â°Â¿´¡£¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¤Ç60mlÆþ¤ê¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý(ÊÝ¼¾)
¢¨2 ¥á¥É¥¦¥Õ¥©ー¥à-¦Ä-¥é¥¯¥È¥ó
¥Ë¥å¥¯¥¹¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º¡×¤Ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¢ö
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È»Å¾å¤¬¤ê
¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë ¥ª¥¤¥ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È #EX¥Ø¥¢¥ê¥Ú¥¢¥ª¥¤¥ë ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ⓒ2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660585
¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë ¥ª¥¤¥ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È #EX¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë ¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ⓒ2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660585
¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë ¥ª¥¤¥ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È #EX¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ⓒ2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660585
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï3¼ïÎà¡£¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤Ï½ý¤ó¤ÀÈ±¤ò½À¤é¤«¤¯À°¤¨¤ë¥ê¥Ú¥¢¥¿¥¤¥×¡£¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¿¥¤¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ÏÌÓÀè¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤È·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥µ¥é¥µ¥é¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊ¿À®¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ü¥È¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¢ö
ⓒ2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660585
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤à♡ÈþÈ±¤È²Ä°¦¤µ
¡Ö¥ë¥·ー¥É¥¨¥ë¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤Î¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢Êä½¤ÎÏ¤È²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Çµ¤·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁª¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤È¤¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©