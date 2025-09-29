シンプルでスタイリッシュなデザインのメッシュチェア
サンワサプライ株式会社は、デスクワークを快適にサポートするメッシュオフィスチェア「SNC-NET21シリーズ（肘ありタイプ）」と、「SNC-NET27シリーズ（肘なしタイプ）」を発売した。通気性の良いメッシュ素材と、腰の負担を軽減するランバーサポート、クッション性の高い座面で、快適な座り心地を提供する。肘付きタイプは跳ね上げて収納もできる。既存品のブルー（SNC-NET21BL）も好評発売中。
■どんな空間にも合うシンプルデザイン
シンプルでスタイリッシュなデザインで、様々な空間に馴染む。
■通気性の良いメッシュ生地
座面と背もたれには、通気性の良いメッシュ生地を使用した。お尻や背中の不快な蒸れを防ぎ、一年中快適に座れる。
■座り心地の良い座面
座面はクッション性が高く、座り心地が抜群。女性も男性も使いやすいゆったりサイズ。
■腰を支えるランバーサポート
腰をサポートするランバーサポートを搭載している。上下5段階で位置を調節できる。
■ロッキングしてリフレッシュ
前後にゆらゆら揺れるロッキング機能がついており、デスクワークの合間に体を伸ばしてリラックスできる。
■座面の高さを調整できる
レバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付き。
■シーンに合わせて肘あり・なしを切り替え「SNC-NET21シリーズ」
肘掛けは跳ね上げられるので、作業時は腕をしっかりサポート、使わない時はすっきり収納。シーンに合わせて快適に使い分けできます。デスク下に収めたい時や横から座りたい時に肘掛けを収納でき、切り替えることで省スペースと快適さを両立できる。
■肘掛けがないから省スペース＆自由に動ける「SNC-NET27シリーズ」
デスク下にすっきり収まり、省スペースでどんなデスクにもフィットする。横からもスムーズに座れるため立ち座りがラクで、作業中も体の動きを妨げない。
■座面は手入れがしやすく、高級感のあるPUレザー「SNC-NET21VBK」「SNC-NET27VBK」
座面には、汚れや水濡れもサッと拭くだけで簡単に手入れができ、落ち着いた雰囲気が演出できるPUレザーを採用している。
■メッシュチェア「SNC-NET21BK（肘あり・ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
シンプルでスタイリッシュなデザインで、様々な空間に馴染む。
■通気性の良いメッシュ生地
座面と背もたれには、通気性の良いメッシュ生地を使用した。お尻や背中の不快な蒸れを防ぎ、一年中快適に座れる。
■座り心地の良い座面
座面はクッション性が高く、座り心地が抜群。女性も男性も使いやすいゆったりサイズ。
■腰を支えるランバーサポート
腰をサポートするランバーサポートを搭載している。上下5段階で位置を調節できる。
■ロッキングしてリフレッシュ
前後にゆらゆら揺れるロッキング機能がついており、デスクワークの合間に体を伸ばしてリラックスできる。
■座面の高さを調整できる
レバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付き。
■シーンに合わせて肘あり・なしを切り替え「SNC-NET21シリーズ」
肘掛けは跳ね上げられるので、作業時は腕をしっかりサポート、使わない時はすっきり収納。シーンに合わせて快適に使い分けできます。デスク下に収めたい時や横から座りたい時に肘掛けを収納でき、切り替えることで省スペースと快適さを両立できる。
■肘掛けがないから省スペース＆自由に動ける「SNC-NET27シリーズ」
デスク下にすっきり収まり、省スペースでどんなデスクにもフィットする。横からもスムーズに座れるため立ち座りがラクで、作業中も体の動きを妨げない。
■座面は手入れがしやすく、高級感のあるPUレザー「SNC-NET21VBK」「SNC-NET27VBK」
座面には、汚れや水濡れもサッと拭くだけで簡単に手入れができ、落ち着いた雰囲気が演出できるPUレザーを採用している。
■メッシュチェア「SNC-NET21BK（肘あり・ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ