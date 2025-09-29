UVカット率・遮光率99.9%！丸みを帯びたドーム型が可愛い！【小川】の晴雨兼用フリル傘がAmazonに登場中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
UVカット率・遮光率99.9%で日差しからしっかり肌を守れる！【小川】の晴雨兼用フリル傘がAmazonに登場中！
小川の日傘は、高い遮光・UVカット機能を備え、雨の日も使える晴雨兼用タイプである。日本の老舗傘メーカーが手掛ける「シンシアシリーズ」として、機能性と上品なデザインを両立させている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
丸みを帯びたドーム型のフォルムに、シンプルかつ上品な色合いを組み合わせることで、大人のフリル傘に仕上げられている。傘を開いているときはもちろん、閉じているときもフリルが華やかでフェミニンな雰囲気を演出する。持ち手には自然な風合いが魅力の寒竹が使用されており、カジュアルからきれいめまで、様々な服装に合わせやすい。
→【アイテム詳細を見る】
フリル長傘の他にも折りたたみタイプや超コンパクトタイプなどもあり好みのものを選ぶことができる。
裏側にポリウレタンコーティングが施されており、UVカット率と遮光率が99.9%以上という高機能である。さらに、遮熱効果も備え、UPF50+という高い紫外線防止指数を誇る。日差しから肌をしっかり守り、暑さ対策にも効果的だ。また、生地にははっ水加工も施されており、雨の日でも使用できる晴雨兼用傘である。
→【アイテム詳細を見る】
骨には軽くて丈夫なグラスファイバーを採用しており、しなやかにしなるため強風でも折れにくく、錆びる心配もない。日本の老舗傘メーカーのこだわりと品質への配慮が随所に見られる傘だ。
UVカット率・遮光率99.9%で日差しからしっかり肌を守れる！【小川】の晴雨兼用フリル傘がAmazonに登場中！
小川の日傘は、高い遮光・UVカット機能を備え、雨の日も使える晴雨兼用タイプである。日本の老舗傘メーカーが手掛ける「シンシアシリーズ」として、機能性と上品なデザインを両立させている。
→【アイテム詳細を見る】
丸みを帯びたドーム型のフォルムに、シンプルかつ上品な色合いを組み合わせることで、大人のフリル傘に仕上げられている。傘を開いているときはもちろん、閉じているときもフリルが華やかでフェミニンな雰囲気を演出する。持ち手には自然な風合いが魅力の寒竹が使用されており、カジュアルからきれいめまで、様々な服装に合わせやすい。
→【アイテム詳細を見る】
フリル長傘の他にも折りたたみタイプや超コンパクトタイプなどもあり好みのものを選ぶことができる。
裏側にポリウレタンコーティングが施されており、UVカット率と遮光率が99.9%以上という高機能である。さらに、遮熱効果も備え、UPF50+という高い紫外線防止指数を誇る。日差しから肌をしっかり守り、暑さ対策にも効果的だ。また、生地にははっ水加工も施されており、雨の日でも使用できる晴雨兼用傘である。
→【アイテム詳細を見る】
骨には軽くて丈夫なグラスファイバーを採用しており、しなやかにしなるため強風でも折れにくく、錆びる心配もない。日本の老舗傘メーカーのこだわりと品質への配慮が随所に見られる傘だ。