まさに”無防備の極み”。愛犬の嘘みたいな一面に「最高すぎる」と絶賛の声
【画像を見る】まさかこんな姿になるとは…いい寝相と悪い寝相のギャップが衝撃だった
愛犬と暮らしていると思いがけないかわいさに癒されたり、予想外のしぐさについ笑ってしまう瞬間がありますよね。そんな日常のひとこまがInstagramに投稿され、2.6万いいねを超える大きな反響を呼んでいます。ハスキーに癒される瞬間と、意外過ぎるそのギャップとは？
■ハスキーの「良い寝相」と「悪い寝相」のギャップが激しすぎる！
動画では、アシㇼちゃんの寝相の「良いとき」と「悪いとき」がアップされています。
寝相が良いときは、シベリアンハスキーってこんなに真っすぐ伸びるのか…と思うくらいピンッ！とした姿勢でお昼寝。とっても気持ちよさそうです。
ところが、寝相が悪いときはおへそを天井に向けて、まさに“無防備の極み”とも言える格好なのです。
アシㇼちゃんの大胆な姿に「良いときも、悪いときもかわいい！」「警戒心が皆無…」などのコメントが寄せられています。
■投稿主さんに聞いた、ハスキーの寝相エピソード
反響の大きかった今回の投稿について、投稿主のmiya.manetさんにお話をお伺いしました。
−いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
深山さん「ハスキーの嘘みたいな一面をたくさんの方に見てもらえて嬉しいです」
−バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
深山さん「この姿は確かに珍しいからと納得していました」
−最近のワンちゃんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
深山さん「コタツを片付けてもこたつの下に潜っています。エアコタツを楽しんでる様子は我が家の夏の風物詩です」
−ワンちゃんたちの性格について教えてください。
深山さん「リクは甘えん坊で人懐っこい、リンは個人行動が好きですが寂しくなると甘え出すツンデレ、アシㇼは元気なイタズラっ子でドジっ子です」
−読者の方にメッセージをお願いいたします。
深山さん「コタツを愛する、ちょっと変わったハスキーの日常を楽しんでいただけたら嬉しいです」
■一度見たら忘れられない！？ユニークすぎるハスキー
深山さんのアカウントでは、今回ご紹介した投稿の他にも3匹の日常のひとこまがアップされています。
「いじけ方よ…」というコメントとともに投稿された動画では、大好きなコタツが撤去されて、床につっぷしているアシㇼちゃんの姿が映っています。
よほどショックだったのか、カーテンの中に入って、おしりだけちょこっと出ている姿も見られました。背中から悲壮感がただよっているかのようです。
いじけたアシㇼちゃんが、ソファの下に顔をつっこんですねている様子には「カーテンがコタツ代わり？」「コタツ出してあげて〜」などのコメントが寄せられました。
アシㇼちゃんの“あるある”が紹介されている動画は、22.5万いいねの大反響がありました。
自分のサイズをわかっていないのか、トイプードルのリク君のベッドに無理やり入って怒られてしまいます。
柴犬のリンちゃんとも仲良くしたくて近寄りますが、その距離はゼロ。近すぎて牙を向けられています。
アシㇼちゃんの懐っこい姿に「お茶目でかわいすぎる」「ドジっ子サイコー」「何度も見てしまった」などのコメントが寄せられました。
愛嬌たっぷりの姿に、思わず笑顔になってしまう人が続出しているようです。
3匹のほほえましい様子は、深山さんのInstagramから見ることができます。今後も愛くるしい姿を見せてくれるのが楽しみですね。
文＝佐藤みなみ