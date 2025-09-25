愛犬の嘘みたいな一面に衝撃…びょーんと伸びる癒やしの瞬間とは！？（⇒次へ）


【画像を見る】まさかこんな姿になるとは…いい寝相と悪い寝相のギャップが衝撃だった

愛犬と暮らしていると思いがけないかわいさに癒されたり、予想外のしぐさについ笑ってしまう瞬間がありますよね。そんな日常のひとこまがInstagramに投稿され、2.6万いいねを超える大きな反響を呼んでいます。ハスキーに癒される瞬間と、意外過ぎるそのギャップとは？

■ハスキーの「良い寝相」と「悪い寝相」のギャップが激しすぎる！

「差が激しすぎる…」というコメントとともに投稿されたのは、シベリアンハスキーのアシㇼちゃんのお昼寝の様子。投稿したのは、アシㇼちゃんとトイプードルのリク君、柴犬のリンちゃんの飼い主の深山（miya.manet）さん。

動画では、アシㇼちゃんの寝相の「良いとき」と「悪いとき」がアップされています。

寝相が良いときは、シベリアンハスキーってこんなに真っすぐ伸びるのか…と思うくらいピンッ！とした姿勢でお昼寝。とっても気持ちよさそうです。

シベリアンハスキーってこんなにまっすぐに伸びるの！？


ところが、寝相が悪いときはおへそを天井に向けて、まさに“無防備の極み”とも言える格好なのです。

おへそを天井にむけて昇天


アシㇼちゃんの大胆な姿に「良いときも、悪いときもかわいい！」「警戒心が皆無…」などのコメントが寄せられています。

■投稿主さんに聞いた、ハスキーの寝相エピソード

反響の大きかった今回の投稿について、投稿主のmiya.manetさんにお話をお伺いしました。

−いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？

深山さん「ハスキーの嘘みたいな一面をたくさんの方に見てもらえて嬉しいです」

−バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？

深山さん「この姿は確かに珍しいからと納得していました」

−最近のワンちゃんの様子や面白かったエピソードを教えてください。

深山さん「コタツを片付けてもこたつの下に潜っています。エアコタツを楽しんでる様子は我が家の夏の風物詩です」

−ワンちゃんたちの性格について教えてください。

深山さん「リクは甘えん坊で人懐っこい、リンは個人行動が好きですが寂しくなると甘え出すツンデレ、アシㇼは元気なイタズラっ子でドジっ子です」

−読者の方にメッセージをお願いいたします。

深山さん「コタツを愛する、ちょっと変わったハスキーの日常を楽しんでいただけたら嬉しいです」

■一度見たら忘れられない！？ユニークすぎるハスキー

深山さんのアカウントでは、今回ご紹介した投稿の他にも3匹の日常のひとこまがアップされています。

「いじけ方よ…」というコメントとともに投稿された動画では、大好きなコタツが撤去されて、床につっぷしているアシㇼちゃんの姿が映っています。

しゅん…と落ち込んだ音が聞こえてきそう


よほどショックだったのか、カーテンの中に入って、おしりだけちょこっと出ている姿も見られました。背中から悲壮感がただよっているかのようです。

ますますいじけて悲壮感漂う背中


いじけたアシㇼちゃんが、ソファの下に顔をつっこんですねている様子には「カーテンがコタツ代わり？」「コタツ出してあげて〜」などのコメントが寄せられました。

ソファの下に顔をつっこんでいじけるシベリアンハスキー


アシㇼちゃんの“あるある”が紹介されている動画は、22.5万いいねの大反響がありました。

自分のサイズをわかっていないのか、トイプードルのリク君のベッドに無理やり入って怒られてしまいます。

自分のサイズをわかっておらず子犬用のベッドにダイブして怒られる


柴犬のリンちゃんとも仲良くしたくて近寄りますが、その距離はゼロ。近すぎて牙を向けられています。

距離感を間違えて牙を向けられるシベリアンハスキー


アシㇼちゃんの懐っこい姿に「お茶目でかわいすぎる」「ドジっ子サイコー」「何度も見てしまった」などのコメントが寄せられました。

愛嬌たっぷりの姿に、思わず笑顔になってしまう人が続出しているようです。

3匹のほほえましい様子は、深山さんのInstagramから見ることができます。今後も愛くるしい姿を見せてくれるのが楽しみですね。

文＝佐藤みなみ