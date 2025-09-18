死霊となった教師が生徒を呪う…!?教師のセリフに「金言!!」「多くの人に読んでほしい」ホラー漫画に意外な反響【作者に取材】
【漫画】本作を読む
主人公の荒木ユリは、とにかく学校の勉強が苦手だった。授業中に当てられ、答えられずにいるユリに対してクラスメイトは「なんであんな簡単な問題わかんねーの」「だる。消えてほしいわ」という声を浴びせてくる。ほかの誰でもないユリ自身が「私だって消えたい…」と思っていたとき、ユリは校庭でひとりの教師と出会った。ただし、その教師は自分のことをこう言った、「幽霊だけどね」と――。
本作『take over』は全4話で完結するショートホラー漫画である。第1話を配信した際には「すごいビジュアルの幽霊出てきた。。。」「すごい顔…」「いやびっくりしたわ」と、インパクトある幽霊の顔面に度肝を抜かれる読者が続出。しかし第2話・3話と話が進むうちに、「最初はびっくりしたけどだんだんこの顔が優しく見えてきた」「先生の顔が意外と表情豊かでくせになってきた」「こういう先生から学びたかった」と評価はうなぎ登りだ。
これらの読者コメントに対して、作者である鳩ヶ森(@hatogamori)さんは「ありがとうございます。この先生の顔、描くの超楽ｗｗ」とニヤリ。そんな鳩ヶ森さんに話を聞いてみた。
――当初、幽霊の顔面に読者は騒然としていましたね。こういう顔にした理由・いきさつを教えてください。
「白昼堂々現れる幽霊」という設定だったので、生きている普通の人間とは明らかに違う存在に見えるようあの顔にしました。また、無表情なキャラクターを使ってどれだけ喜怒哀楽を表現できるか、それを自分に試したい気持ちもありました。読者の皆さんがきちんと読みとってくれたのはうれしかったです。
…などと言いつつ、手間をかけず簡単に描けるようにしたかったというのが一番の理由です。あの顔面のおかげで、「先生」を描く際はかなりの時短になりました(笑)。
――第3話まで比較的ほのぼのとした流れだったので気を抜いていて、第4話の展開に驚かされました。第4話に込めた想いを教えてください。
実は当初の構想では4話でバッドエンドにするつもりだったのです。ホラー漫画だし、嫌な後味の方がよいだろうと考えたのですが、pixivのコメント欄でありがたいことに「先生」への好感度がかなり高くなっていったため、慌ててハッピーエンドに変更した経緯があります。
――えっ！そうだったんですか。読者の皆さんの想いがストーリーを動かしたんですね！
はい。読者のリアルタイムの反応を見て結末を変えたのですが、ハッピーエンドにしてよかったと今は心から思います。そしてあの展開に変更した段階で若い人、特に学生の皆さんへのエールを織り込みました。いろいろと厳しい時代ですが、自分らしく楽しく生きのびてほしいと願います。
ほのぼのと続いていた幽霊と女子生徒の日常だったが、最終話の第4話で怒濤の展開を迎える。幽霊が女子生徒に近づいた目的は実は…？「やっとです。やっと呪いを引き継いでくれる身代わりができた」と言った幽霊の言葉の意味とは…？
この不穏な展開を見せる第4話に、読者は驚愕！しかし、「全然ホラーじゃないよ！とってもいい話だよ」「待ってこれよすぎるんだけど」「胸に込み上げるものがありました」「もっとたくさんの人に読んでほしい」と大絶賛。ぜひ最後まで読んでみてほしい。
ちなみにホラー漫画家である鳩ヶ森さんは今夏、自身初のミステリー漫画『仮門(かりもん) 消えた少女―10年目の真実』を電子書籍として出版、現在好評発売中である。『仮門 消えた少女―10年目の真実』は、10年前の幼女失踪事件の真相を追うミステリー漫画で、前半に散りばめられた数々の伏線を後半で見事に回収していく全192ページの本格派作品だ。真実が明らかとなる最後の最後まで気を抜けない読み応えある一作となっているので、こちらもあわせて読んでみて！
取材協力：鳩ヶ森(@hatogamori)
