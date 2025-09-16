Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月7日0時から3日間にわたって開催される。先行セールは10月4日0時から10月6日23時59分まで。

「プライム感謝祭」は、Amazonプライム利用者向けの特別なセールイベント。3回目の開催となる今年は、「感謝いっぱいのお得をあなたに」をテーマに、大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなど幅広いカテゴリーから200万点以上の商品が特別価格で提供される。

また、期間中にキャンペーンにエントリーのうえ、対象期間に合計10,000円以上の購入とポイントアップ対象の買い物をすることで、所定条件に応じたAmazonポイントが還元される。そのほか、スタンプラリーやdポイント還元キャンペーンなど、お得な施策が実施される。

特設サイトではセール対象品が一部事前公開されており、Amazonデバイスのほか、Razerのワイヤレスコントローラー、Logicoolのゲーミングマウスといったゲーム関連商品も確認できる。

□「プライム感謝祭」のページ

□「プライム感謝祭 ちょっと見せます」のページ