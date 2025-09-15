新幹線の座席「倒しすぎ」問題に新解釈！一歩も引かない乗客の“強者”の振る舞いに賛否？【作者に聞く】
新幹線の座席をめぐっては、「倒しすぎ」「許可なく倒すのは失礼」などと、たびたび議論が起こる。もし、前の人が座席をガッツリ倒してきたら？今回は、20万いいねを集めた、一歩も引かない座席の使い方を描いた漫画『新幹線』を紹介する。本作は、XなどのSNSで4コマ漫画を投稿しているモノモースさん(@mono_moosu)の作品。今回は、4コマを描くきっかけや反響について聞いた(前編)。
「座席を倒してもいいですか？」「どうぞ」。新幹線でよく見かけるこのやりとり。しかし、「どうぞ」と言われた前の乗客が取った行動は予想外だった。まさかのリクライニングシートを全部倒し、まっすぐな状態にしたのだ。その行動を見た後ろの乗客が取った行動は、前の乗客に足を乗せるという強者の行動…！この想像の斜め上を行く行動に「どっちも強者」「プロ確定」などのコメントが寄せられた。
■「悪気のないネタ」でも読み手に配慮…作者の創作哲学
モノモースさんが漫画を描き始めたきっかけは、時間があまりない中で「4コマなら続けられそう」と思ったことだという。最初にバズったのは2020年の『心を動かす言葉』で、その後のモチベーションに繋がったと話す。
現在、3.6万人のフォロワーを持つモノモースさんは、週1本のペースで漫画を配信している。「SNSでは1つの投稿に対する閲覧時間は一瞬なので、なるべくシンプルでわかりやすいものを描くようにしています。セリフは少なく、絵だけで見せるようにしたりと、いろいろと読み手のことを考えて作っています」と、創作のこだわりを明かした。
