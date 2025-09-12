宮脇咲良さんがSNS更新…「沢山の勇気を頂きました！」

9日（日本時間10日）のドジャース-ロッキーズ戦を観戦した、5人組K-POPガールズグループ「LE SSERAFIM」のSAKURAこと宮脇咲良さんがインスタグラムを更新し、感謝の言葉を綴った。「さくちゃんかわいい」「I love you」など、様々な言語でファンも反応している。

宮脇さんはデニムの短パンに、ドジャースのユニホームを着用してドジャースタジアムを訪れた。メンバーのウンチェさんとともに来場し、球団公式SNSでは山本由伸投手、キム・ヘソン内野手と対面する場面が投稿されていた。

宮脇さんは10日（同11日）までに自身のインスタグラムを更新。「とても素敵な試合を観させて頂き、海外で頑張っている皆さんの姿をみて、沢山の勇気を頂きました！」と日本語で思いを込めた。ドジャースタジアムでのスナップショットやスタジアムグルメ、ウンチェさんとトロフィーを眺める様子などをアップしている。

インスタグラムのフォロワー数1074万人以上を誇る世界的スターの報告に、「めっちゃ可愛い」「どんだけ美少女よ」「さくらの姿を見て世界中の皆が元気もらえてるよ」などと日本語でのコメントはもちろん、英語、韓国語、中国語、スペイン語などでもコメントが殺到した。（Full-Count編集部）