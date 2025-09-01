【Amazon スマイルSALE】SAVASのプロテインが最大34％オフに
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,248円 → 4,480円（15%オフ）
初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
3,998円 → 3,519円（12%オフ）
ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン チョコレート風味 820g 明治 NEXTBODY ソイ プロテイン HMB【Amazon.co.jp限定】
4,338円 → 3,340円（23%オフ）
子どもの体づくりをサポート。飲みやすいマスカット風味
ザバス(SAVAS) ジュニアプロテイン マスカット風味 700g 明治 カルシウム ビタミン
4,536円 → 3,018円（33%オフ）
スッキリしたクリアな飲みやすさを追求したグレープフルーツ風味
ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 [WPI] 800g 明治
7,128円 → 4,736円（34%オフ）
常温保存でストックしやすい。ミルクプロテインのキャラメル風味
SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 キャラメル風味 200ml×24本 たんぱく20g 明治 ミルクプロテイン
4,920円 → 4,291円（13%オフ）
理想のアミノ酸組成を追求。マッスルエリートシリーズのバニラ風味
ご褒美フレーバー。水でも濃厚なバニラアイスクリーム風味
身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味
その他のセール商品
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー 2種セット ) 12個 (x 2) 【セット買い】【Amazon.co.jp限定】
4,027円 → 3,171円（21%オフ）
BASE LAB. 約100本入 プロテインバー ビターチョコ 糖質控えめ タンパク質 ダイエットスナック 2.2kg
6,980円 → 5,999円（14%オフ）
inバー プロテイン ベイクドビター (15本入×1箱) プロテイン プロテインチョコ 甘さ控えめ しっとり焼きチョコタイプ 森永製菓【Amazon.co.jp限定】
2,301円 → 2,189円（5%オフ）
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)
3,780円 → 3,591円（5%オフ）
