【Amazon スマイルSALE】SAVASのプロテインが最大34％オフに
Amazon スマイルSALE」が、2025年9月4日（木）まで開催中です。「SAVAS（ザバス）」のプロテインも大幅プライスダウン。飲みやすく味のバリエーションも豊富なので、プロテイン初心者にもおすすめですよ。

→ Amazon「SAVAS（ザバス）」はこちら

→「Amazon スマイルセール」はこちら

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,248円 → 4,480円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

3,998円 → 3,519円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



運動で減量したい人へ。プロ ウェイトダウンシリーズのチョコレート風味


ザバス

ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン チョコレート風味 820g 明治 NEXTBODY ソイ プロテイン HMB【Amazon.co.jp限定】

4,338円 → 3,340円（23%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



子どもの体づくりをサポート。飲みやすいマスカット風味


ザバス

ザバス(SAVAS) ジュニアプロテイン マスカット風味 700g 明治 カルシウム ビタミン

4,536円 → 3,018円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スッキリしたクリアな飲みやすさを追求したグレープフルーツ風味


ザバス

ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 [WPI] 800g 明治

7,128円 → 4,736円（34%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



常温保存でストックしやすい。ミルクプロテインのキャラメル風味


SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN

SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 キャラメル風味 200ml×24本 たんぱく20g 明治 ミルクプロテイン

4,920円 → 4,291円（13%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



理想のアミノ酸組成を追求。マッスルエリートシリーズのバニラ風味


ザバス

ザバス(SAVAS) マッスルエリート バニラ風味 900g 明治

5,209円 → 4,480円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ご褒美フレーバー。水でも濃厚なバニラアイスクリーム風味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 バニラアイスクリーム風味 980g 明治

5,580円 → 3,900円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g 明治 国内製造

4,968円 → 3,482円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

2,436円 → 1,754円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー 2種セット ) 12個 (x 2) 【セット買い】【Amazon.co.jp限定】

4,027円 → 3,171円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


BASE LAB.

BASE LAB. 約100本入 プロテインバー ビターチョコ 糖質控えめ タンパク質 ダイエットスナック 2.2kg

6,980円 → 5,999円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


inバー

inバー プロテイン ベイクドビター (15本入×1箱) プロテイン プロテインチョコ 甘さ控えめ しっとり焼きチョコタイプ 森永製菓【Amazon.co.jp限定】

2,301円 → 2,189円（5%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,780円 → 3,591円（5%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「SAVAS（ザバス）」はこちら

→「Amazon スマイルセール」はこちら


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります