脂肪燃焼を強力サポート！話題の新商品「ダノン ビオ（R）脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」
年齢とともに低下しやすい代謝。昔は特に意識しなくても脂肪がそれほどつかなかったのに、気づけば増えていくいっぽう……。そんな人に朗報です。「ダノン ビオ（R）」シリーズより、脂肪燃焼を高める「ダノン ビオ（R）脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」が販売中です。
【画像】脂肪燃焼効果も？ 話題のヨーグルトドリンク
「ダノンジャパン株式会社」の「ダノン ビオ（R）」といえば、当社従来品比の100倍胃酸に強く、生きて腸まで届く「BE80菌」を配合したヨーグルトシリーズ。
今回新たにラインナップに加わった「ダノン ビオ（R）脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」は、「ダノンジャパン」としても初となるドリンクタイプの“機能性表示食品”で、「ダノン ビオ（R）」の液体タイプはおよそ7年ぶりの登場となります。
「ダノン ビオ（R）脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」には、脂肪燃焼効果のある機能性関与成分「アルロース」を配合。アルロースは、砂糖に近い甘さを持ちながらカロリーはゼロの成分で、血糖値上昇を抑え、虫歯になりにくいという特長があります
通常、食事をすると糖質が優先的に燃焼されますが、「アルロース」を摂取すると脂肪燃焼に関わる消化管ホルモンが多く分泌され、脂肪がエネルギーとして使われやすい状態に切り替わるそう。研究結果によれば、「アルロース」を摂取しない場合と比較して、運動時で40％、安静時でも10％、脂肪の燃焼が高まるそうです。
ちなみにフレーバーは、プレーンとブルーベリー風味の全2種類。プレーンタイプはほどよいヨーグルトの乳感とやさしい甘味が特長で、ブルーベリー風味は爽やかなブルーベリーとヨーグルトの酸味が絶妙に絡み合うスッキリとした味わいに仕上がっています。
「ダノン ビオ（R）脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」は全国のコンビニエンスストアおよびスーパーマーケットで販売中。健やかな人生を送り続けるためにも、毎日の健康習慣にぜひ取り入れてみてくださいね。
文＝HT
