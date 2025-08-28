◇MLB ドジャース5-1レッズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースは大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で先発登板し、二刀流復活後初勝利を挙げました。

今季11試合目の先発マウンドに立った大谷選手は、初回から次々に三振を奪う快投を披露。2回までに早くも5つの奪三振をマークします。しかし両チーム無得点の3回、ノエルビ・マルテ選手にソロホームランを浴びて先制を許します。

1点を追いかける4回裏、ドジャースは先頭の大谷選手がライトへのヒットで出塁。その後1アウト満塁とチャンスを作ると、キケ・ヘルナンデス選手が2点タイムリーヒットを放ち、逆転に成功します。さらに大谷選手とバッテリーを組むダルトン・ラッシング選手が2点タイムリーを放ち、レッズを突き放しました。

逆転に成功したドジャースは、大谷選手が今季最長の5回を投げきって勝ち投手の権利を得たところで降板。5回1失点の大谷選手は許した安打は2本のみで、投球数87、奪三振9はいずれも今季最多でした。

その後ドジャースは7回と8回にピンチを招きましたが、救援陣があと1本を許さずにレッズに得点を与えません。8回裏にはマイケル・コンフォート選手のホームランでダメ押し点を加え、ドジャースが5-1で勝利。連勝を「4」に伸ばして首位をキープしました。

大谷選手はエンゼルス時代の現地2023年8月9日以来の749日ぶりの勝利投手に。打者としてもこの日5打数1安打を記録し、4回には同点のホームを踏み二刀流でチームの勝利に貢献しました。