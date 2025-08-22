FC東京U-18所属の4選手がトップチーム登録に！　昨季デビュー&ゴール記録の“191cmアタッカー”尾谷ら

FC東京は22日、FC東京U-18所属のDF鈴木楓、MF菅原悠太、MF田中希和、FW尾谷ディヴァインチネドゥがトップチーム登録（2種登録）となったことをクラブ公式サイト上で発表した。



FC東京U-15むさしで育成を受けた4選手は、そのままFC東京U-18にまで昇格。今回のトップチーム登録（2種登録）により、明治安田Jリーグの公式戦に出場することが認められる。なかでも一際注目を集めているのは、191cm・86kgと恵まれた体格が武器の尾谷。2024年5月にもトップチーム登録（2種登録）されており、同年6月9日、JリーグYBCルヴァンカップ・プレーオフラウンド第2戦のサンフレッチェ広島戦（● 1−3）に77分から途中出場してデビューを飾り、1ゴールを決めた。



FC東京は、リーグ戦26試合を消化して8勝6分12敗の15位につけている。