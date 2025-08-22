¸·¤·¤¤»Ä½ë¡Ø½ëÇ®½ç²½¥ê¥»¥Ã¥È¡Ù¤ËÃí°Õ¡ª¡ÈÇ®Ãæ¾É¸å°ä¾É¡É¤ÇÊâ¹Ô¾ã³²¤ä½¸ÃæÎÏÄã²¼¤â¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
¤ªËßÌÀ¤±¤«¤éÌÔ½ëÆü¤¬µÞÁý¤·¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î20Æü¤ËÅìµþ¾ÃËÉÄ£´ÉÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢14ºÐ¤«¤é100ºÐ¤ÎÃË½÷70¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¤Ï¡¢
¡Ö¤ªËßµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤éÇ®Ãæ¾É¤Î´µ¼Ô¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤¨¤¿¡£ÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤¿Éô²°¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ëÇ®½ç²½¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ëÇ®½ç²½¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È¤Ï
¡Ö½ëÇ®½ç²½¡×¤Ï¡¢ÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½ëÇ®½ç²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ÂÎ¤ÎÇ®¤òÊü½Ð¤·¤ä¤¹¤¯´À¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±öÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ëÇ®½ç²½¤Ï½ë¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È3Æü¤°¤é¤¤¤ÇÆß¤¯¤Ê¤ê¡¢1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢4¡Á5ÆüÄøÅÙ¤Î½ëÇ®½ç²½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
¤ªËß¤Ë½ë¤µ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£½ëÇ®½ç²½¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
2¡¢3ÆüÎÃ¤·¤¤Ãæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¦Æß¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢1½µ´Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÎÃ¤·¤¤Ãæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¤¬ÌÀ¤±¤Æ´À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¤¤Æ½ëÇ®½ç²½¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï¢Æü¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ®Ãæ¾É¸å°ä¾É¡×¤Ë¤âÃí°Õ
°ËÆ£±¡Ä¹¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÇ®Ãæ¾É¸å°ä¾É¡×¤Î´µ¼Ô¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÇ®Ãæ¾É¸å°ä¾É¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¢ä
¡¦½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¦µ²±¾ã³²¡¦Êâ¹Ô¾ã³²¡¦Æ¬ÄË¡¦ÅÇ¤µ¤¤ä¤ª¤¦ÅÇ¡¦´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¤Ê¤ÉÂ¡´ï¤Î¾ã³²¡¦ÂÎ²¹Ä´Àá¤ÎÉÔÄ´
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
Ç®Ãæ¾É¸å°ä¾É¤Ã¤Æ¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÂÌ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·ÀÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¾ÉÅÙ¤¬·ÅÙ°Ê¾å¤ÎÇ®Ãæ¾É¤À¤ÈÂçÂÎ¿ô%¤«¤é10%¤°¤é¤¤¤Î¹âÉÑÅÙ¤Çµ¯¤³¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶ÅÙ¤ÎÃæÅù¾É¤Ç¤â¤ä¤ä¾É¾õ¤¬½Å¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä½é´ü¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸å°ä¾É¤Ë¤Ê¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÇ®Ãæ¾É½Å¾ÉÅÙ¤ÎÊ¬Îà¡Ó
¡ÚµÅÙ¡Û¸½¾ì¤Ç¤Î±þµÞ½èÃÖ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·Ú¾É
¾É¾õ¡§¤á¤Þ¤¤¡¦¼º¿À¡¡¶ÚÆùÄË¡¦¶ÚÆù¤Î¹ÅÄ¾¡¡¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¡¡µ¤Ê¬¤ÎÉÔ²÷
¡Ú¶ÅÙ¡ÛÉÂ±¡¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃæÅù¾É
¾É¾õ¡§Æ¬ÄË¡¡ÅÇ¤µ¤¡¦¤ª¤¦ÅÇ¡¡·ñÂÕ´¶¡¦µõÃ¦´¶
¡Ú·ÅÙ¡ÛÆþ±¡¤·¤Æ½¸Ãæ¼£ÎÅ¤ÎÉ¬Í×À¤Î¤¢¤ë½Å¾É
¾É¾õ¡§¶ÅÙ¤Î¾É¾õ¤Ë²Ã¤¨¡¡°Õ¼±¾ã³²¡¡¤±¤¤¤ì¤ó¡¦¼êÂ¤Î±¿Æ°¾ã³²¡¡¹âÂÎ²¹¡¡´Îµ¡Ç½°Û¾ï¡¡¿Õµ¡Ç½°Û¾ï¡¡·ì±Õ¶Å¸Ç¾ã³²
40Âå½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¼
8·î5Æü¡¢°û¿©Å¹¤Î¿ßË¼¤ÎÃæ¤Ç¤Îºî¶È¸å¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¤ª¤¦ÅÇ¡¢¤·¤Ó¤ì¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ÆÉÂ±¡¤ÇÇ®Ãæ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü°Ê¹ß¤â¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢4Æü¸å¡ÖÇ®Ãæ¾É¸å°ä¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â·ñÂÕ´¶¤ä´ØÀáÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢µÙ¿¦¤·ÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤Ä¤é¤¤¤Î¤¬¡¢Ç®¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤¬Ç®¤¤¡×¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝÎäºÞ¤ò¾ï¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
ÂÎ²¹¤òÄ´Àá¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÏÃæ¿õ¿À·Ð¤Î»ë¾²²¼Éô¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿À·Ð¤Î²óÉü¤Ë¤Ï¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¾ï¤Ë½ë¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢´¨µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢´À¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç°Û¾ï¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Á¤°¤Ï¤°¤ÊÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¸å°ä¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Å¤¤¿Í¤Ï3¤«·î¡ÁÈ¾Ç¯°Ì¤º¤Ã¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹âÎð¤À¤Èº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊâ¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌá¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¸úÌô¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ëÇ®½ç²½¥ê¥»¥Ã¥È¡¡ÂÐºö¤Ï¡©
¤Þ¤º¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½ëÇ®½ç²½¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢§¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É·Ú¤¤±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¡Ê30Ê¬´Ö¡¦½µ3¡Á4²óÄøÅÙ¡Ë
¢§¼¼Æâ¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÂç¤¤¤Æ°ºî¤ò¹Ô¤¦¡Ê³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ë¤Ê¤É¡Ë
¢§¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬ÄøÅÙ¤Ä¤«¤ë
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡âÃÆé¤«¤ò¤ê¡§
¤º¤Ã¤ÈÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤È´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
½ëÇ®½ç²½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç»þ¡¹Îä¤¿¤¤¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Æ°¤Ç¤âÆþÍá¤Ç¤â¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤â¡¢´À¤ò¤«¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2025年8月21日放送
