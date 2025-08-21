ラファエル・グラベンさん/Raphaël Graven/Instagram

パリ（ＣＮＮ）フランスで過酷なチャレンジの様子をほぼ１２日間にわたってライブ配信していた男性が、暴行や虐待を受けて死亡したとみられる事件があり、警察が捜査に乗り出した。

ストリーマーのジャン・ポルマノーブ（ＪＰ）ことラファエル・グラベンさん（４６）は１８日に死亡した。「Ｋｉｃｋ」など複数の配信プラットフォームで１００万を超すフォロワーを獲得し、ゲームの動画や過酷なチャレンジの動画で注目されていたストリーマーだった。

２０２３年からは別の数人のストリーマーと組むようになり、最後のライブ配信の際は、「ナルト」ことオウェン・セナザンドッティさん、サフィーヌ・アマディさんと一緒だった。

グラベンさんの死亡は１８日にセナザンドッティさんがインスタグラムで発表した。ライブ配信動画には、グラベンさんが動かなくなって死亡する場面が映っていたと思われ、視聴者が投げ銭を送って、同じ部屋で寝ていたセナザンドッティさんらに対してグラベンさんの状態を知らせた。

ニース検察はＣＮＮの取材に対し、グラベンさんが死亡した経緯について捜査に乗り出し、検視を指示したことを確認した。これまでのところ関係者の立件には至っていない。

過去にライブ配信された動画数十本をＣＮＮが検証した結果、グラベンさんはいじめや暴行を受けたり、屈辱的な行為をさせられたりしていたと思われることが分かった。

共同ライブ配信の動画には、グラベンさんの首をどれだけ長く絞めていられるかをストリーマー同士で競ったり、グラベンさんペイント弾で撃ったり、水を浴びせたりする様子が映っていた。

このグループはユーザーからの投げ銭によって利益を得ていた。グラベンさんの最後のライブ配信の画面に表示された数字によると、３００時間近く続いた配信の収益は約３万６０００ユーロ（約６２０万円）だった。

グラベンさんの弁護士がＣＮＮ提携局のＢＦＭＴＶに語ったところによると、グラベンさんは心血管系疾患を患っていた。

動画には、グラベンさんが薬を飲まなければならないと訴える場面や、グラベンさんが母親に宛てたメッセージをセナザンドッティさんが読み上げる場面もあった。メッセージは、グラベンさんが共同ストリーマーによって「監禁されている」と訴え、ゲームの「行き過ぎ」を訴える内容だった。

グラベンさんが共同ストリーマーに毛を剃らせたことをめぐって母親が憤る場面もあった。

セナザンドッティさん側の弁護士は、グラベンさんの母親の出演はやらせだったと説明。セナザンドッティさんはグラベンさんの死とは無関係で、グラベンさんに対して行っていた行為は全て演出だと主張している。

セナザンドッティさんは、グラベンさんが死亡して以来、ネットで嫌がらせの被害に遭っているとして被害を届け出たという。

ＢＦＭＴＶによれば、セナザンドッティさんとアマディさんは今年１月、弱者が屈辱を受けた事件に関する警察の捜査の一環として一時的に拘束されていた。

フランスのクララ・シャパズ・ＡＩデジタル担当相は１９日、グラベンさんについて「あまりにも恐ろしい暴力を受けていた」「Ｋｉｃｋプラットフォームで何カ月にもわたって屈辱を受け、虐待されていた」とＸに投稿した。

Ｋｉｃｋは２０日、捜査が行われる間、今回のライブ配信にかかわった全員の利用を禁止したと説明した。