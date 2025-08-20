【Switch2】エディオンは会員向けに店頭販売！整理券配布や昼すぎ入荷の店舗も

発売から2か月経つも、需要に供給が追いつかない任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」。各ショップ抽選販売や予告なしのゲリラ販売、会員限定販売など、販売方法はさまざまです。

家電量販店の「エディオン」は2025年8月現在、会員向けの店頭販売がメインになっています。

ネットの抽選販売は未定

Xの投稿を参考にすると、Switch 2本体の購入には「各種カード会員限定（クレジット機能付エディオンカード会員、あんしん保証会員、アプリ会員、ID会員）」「1人1台まで」の制限が設けられています（8月時点）。

7月25日から28日実施されていたエディオンのネットショップによる第5回抽選販売も各種会員限定でした。第6回の開催は未定です（8月15日現在）。

購入履歴不問、アプリ会員でもOKなので、店頭の入荷のタイミングに立ち会えれば買える人は多そうです。入荷時間はまちまちなので、開店時になくてもその日に入荷がないとは限りません。また、当日朝に整理券を配布している店舗もあります。

週末に購入報告が多い印象なので、近くに店舗がある人は立ち寄ってみてはいかが。

＜参考＞

エディオン「店舗一覧」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）