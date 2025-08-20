カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「携帯は正しい持ち方で“綺麗になれる”」独自メソッドを伝授
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「首・肩こりを防ぐ！正しい携帯電話・スマホの持ち方！Asherahメソッド健康法」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、スマートフォンの正しい持ち方について自身の見解を語った。片岡氏は「携帯電話を使う際、下を向きすぎると首を痛めたり、肩こり・腰痛の原因になる」と注意を呼びかけている。
動画の中で片岡氏は、「脇を締めて、携帯との距離を少し離し、伏し目がちな感覚で操作するのがポイント」と正しい姿勢を具体的にアドバイス。その方法を守れば「長時間スマホを使っても腕も首も楽」とし、負担軽減の効果を力説した。また、「背中が丸まって携帯を持つと腕がしびれる、首のしわができるなどのトラブルにつながる」とスマホ習慣と美容・健康の関係を独自目線で解説している。
「毎日使うものは正しい姿勢で、なるべく綺麗になっていただきたい」と片岡氏は強調。終盤では、携帯操作における姿勢改善を通じて、「より健康で綺麗な身体を目指してほしい」とポジティブなメッセージを投げかけ、動画を締めくくった。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®?創始者の片岡ゆみこですカイロプラクター歴22年。4万人位上の施術実績をもち東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法とおうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしていきます