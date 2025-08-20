この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「携帯は正しい持ち方で“綺麗になれる”」独自メソッドを伝授

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「首・肩こりを防ぐ！正しい携帯電話・スマホの持ち方！Asherahメソッド健康法」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、スマートフォンの正しい持ち方について自身の見解を語った。片岡氏は「携帯電話を使う際、下を向きすぎると首を痛めたり、肩こり・腰痛の原因になる」と注意を呼びかけている。



動画の中で片岡氏は、「脇を締めて、携帯との距離を少し離し、伏し目がちな感覚で操作するのがポイント」と正しい姿勢を具体的にアドバイス。その方法を守れば「長時間スマホを使っても腕も首も楽」とし、負担軽減の効果を力説した。また、「背中が丸まって携帯を持つと腕がしびれる、首のしわができるなどのトラブルにつながる」とスマホ習慣と美容・健康の関係を独自目線で解説している。



「毎日使うものは正しい姿勢で、なるべく綺麗になっていただきたい」と片岡氏は強調。終盤では、携帯操作における姿勢改善を通じて、「より健康で綺麗な身体を目指してほしい」とポジティブなメッセージを投げかけ、動画を締めくくった。