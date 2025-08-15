【ユニクロのチラシ】オトクに夏服が買えるラストチャンス。インナーもTシャツもパンツも...最強の機能性ウェアはセールで買い足そ！

ユニクロが毎週発行している折込チラシとデジタルチラシ。

2025年8月15日から21日までの期間は「夏物最終セール！」を開催中。今すぐ使える快適な夏服がオトクに手に入りますよ。

機能性バツグンの全身コーデが作れる！

●ミニT（期間限定価格990円）

タイトフィット＆短めの着丈のスマートなシルエットが多くの支持を集める、コットンブレンド素材のTシャツ。SNSでは「すごいスタイル盛れる」「骨スト大優勝」などの声が続出。幅広いボトムスと相性が良く、カジュアルにもきれいめにも決まります。

●エアリズムインナー各種（期間限定価格990円）

接触冷感、吸湿・放湿、消臭、ドライ機能を備えたインナーはいつでもサラリとした肌触りで、汗ばむ季節に欠かせません。洋服に響きにくいシームレス仕様なので、夏のファッションを思いっきり楽しめます。

●感動スリムパンツ（期間限定価格2990円）

日々の仕事服に快適さを求める人は、感動パンツをチェックするべし。速乾性、軽量性、伸縮性、UVカット機能（UPF50+）と、猛暑でも涼し気で軽やかに過ごせる機能がてんこ盛り。ストレートシルエットで脚長効果も期待できます。

●ジャージーカーブパンツ（期間限定価格1990円）

汗が乾きやすくサラリと過ごせるドライ機能とアクティブに動けるストレッチ機能も持つワイドパンツが待望の値下げ。肌離れのよい素材に立体的なデザイン、ウエスト紐の採用で、夏のおでかけも快適。リラックス感とスタイリッシュな雰囲気がどちらも叶います。

「エアリズムUVカットフルジップパーカ」（期間限定価格1990円）や「エアリズムブラキャミソール」（期間限定1990円）などの夏の定番アイテムから、「3Dメリノリブクルーネックセーター/5分袖」（期間限定価格1990円）や「クルーネックベスト」（値下げ価格1990円）といった夏の終わりに着たくなるアイテムまで、充実の品揃え。

夏服がまだまだ足りない人も、秋の気分を先取りしたい人も、今週のセールは見逃せません。

※画像は公式サイトより。

