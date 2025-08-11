¡Ö¹Ô¤³¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¡×»î¹çºÇ½ªÈ×¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾ìÌÌ¡¢Â¤ò»ß¤á¤º¤ËJ1½é¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤¿ÇðMFÃæÀîÆØ±Í
[8.10 J1Âè25Àá Çð 2-0 ¾ÅÆî »°¶¨FÇð]
¡¡DF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¡¢1-0¤Ç»î¹ç¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë2ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡À¯Âç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾45Ê¬¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¤¬¼«¿Ø¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ëMFÃæÀîÆØ±Í¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÃæ±û¤ØÀÚ¤ê¹þ¤à¡£ºÙÃ«¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁö¤ëMF¾®À¾ÍºÂç¤Ë¤¢¤º¤±¤ë¤È¡¢¾®À¾¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËºÙÃ«¡¢FWÀ¥ÀîÍ´Êå¡¢MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬¤Ä¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÃæÀî¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é(¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë)¹Ô¤³¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿Âç¤¬ÆÍÇË¤·¤Æ¿ôÅªÍÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÍºÂç¤¯¤ó¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ø¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÍè¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÂ¤ò»ß¤á¤º¤ËÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£(¥´¡¼¥ë¤ò)¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î21Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦»³¸ýÀï¡¢6·î4Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦ÅìµþVÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¤À¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤J1½é¥´¡¼¥ë¤Ë¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤¹¡£1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¤¢¤²¤¿¾®À¾¤ò´Þ¤á¤ÆPAÆâ¤Ë5Áª¼ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´°·ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¡¢º£µ¨¤ÎÇð¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿Çð¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤éMF¸¶ÀîÎÏ¤ÈMF·§ºä¸÷´õ¤¬ÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶Àî¤¬4·î6Æü¤ÎGÂçºåÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤Ë¡£°Ê¹ß¤ÏMF»³ÅÄÍº»Î¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢·§ºä¤â6·î8Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ê¡¼¥°ÃæÃÇÌÀ¤±¤Î6·î15Æü¤ÎÅìµþVÀï¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÀî¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢Á´6»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦µ»½Ñ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¡£º¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ëÃæÀî¤«¤é±¦WB¤Îµ×ÊÝ¤Ø¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¥È¥¦¥¸¤¯¤ó(µ×ÊÝ)¤Î¸å¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È´ð½à¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¾ÅÆîÀï¤Ç¤Ï¸¶Àî¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢ÃæÀî¤Ï30Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¶Àî¤È¤È¤â¤ËÃæÈ×¤ÎÄì¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Î·§ºä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»³ÅÄ¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀå¤ò¤Þ¤¯Éüµ¢¤Î¸¶Àî¡¢¾ÅÆîÀï¤ÇÀèÈ¯¤ÎMF¸ÍÅè¾ÍÏº¡¢¤½¤·¤Æ¾ÅÆîÀï¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¿·²ÃÆþ¤ÎMF¾®À¾ÍºÂç¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï·ã²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤23ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
¡¡DF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¡¢1-0¤Ç»î¹ç¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë2ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡À¯Âç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾45Ê¬¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¤¬¼«¿Ø¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ëMFÃæÀîÆØ±Í¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÃæ±û¤ØÀÚ¤ê¹þ¤à¡£ºÙÃ«¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁö¤ëMF¾®À¾ÍºÂç¤Ë¤¢¤º¤±¤ë¤È¡¢¾®À¾¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËºÙÃ«¡¢FWÀ¥ÀîÍ´Êå¡¢MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬¤Ä¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÃæÀî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î21Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦»³¸ýÀï¡¢6·î4Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦ÅìµþVÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¤À¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤J1½é¥´¡¼¥ë¤Ë¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤¹¡£1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¤¢¤²¤¿¾®À¾¤ò´Þ¤á¤ÆPAÆâ¤Ë5Áª¼ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´°·ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¡¢º£µ¨¤ÎÇð¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿Çð¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤éMF¸¶ÀîÎÏ¤ÈMF·§ºä¸÷´õ¤¬ÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶Àî¤¬4·î6Æü¤ÎGÂçºåÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤Ë¡£°Ê¹ß¤ÏMF»³ÅÄÍº»Î¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢·§ºä¤â6·î8Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ê¡¼¥°ÃæÃÇÌÀ¤±¤Î6·î15Æü¤ÎÅìµþVÀï¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÀî¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢Á´6»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦µ»½Ñ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¡£º¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ëÃæÀî¤«¤é±¦WB¤Îµ×ÊÝ¤Ø¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¥È¥¦¥¸¤¯¤ó(µ×ÊÝ)¤Î¸å¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È´ð½à¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¾ÅÆîÀï¤Ç¤Ï¸¶Àî¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢ÃæÀî¤Ï30Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¶Àî¤È¤È¤â¤ËÃæÈ×¤ÎÄì¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Î·§ºä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»³ÅÄ¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀå¤ò¤Þ¤¯Éüµ¢¤Î¸¶Àî¡¢¾ÅÆîÀï¤ÇÀèÈ¯¤ÎMF¸ÍÅè¾ÍÏº¡¢¤½¤·¤Æ¾ÅÆîÀï¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¿·²ÃÆþ¤ÎMF¾®À¾ÍºÂç¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï·ã²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤23ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)