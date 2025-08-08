韓国キャラが映える夏コーデに注目！【アクロス】のTシャツで差をつける新定番、Amazonで販売中！
推しキャラ×快適素材の最強コンビ！【アクロス】のレディースTシャツが今っぽコーデにハマる、Amazonで販売中！
LINE FRIENDSとTREASUREのコラボレーションにより生まれたキャラクター、TRUZの半袖バックプリントTシャツ。胸元のTRUZのワンポイントロゴのラバープリントとかわいいキャラクター達のバックプリントがアクセントに。シンプルな配色切替のデザインで着回ししやすい、トゥメの皆様にオススメの一着！日常使いだけでなくフェスやライブなど様々なシーンで大活躍する。
ゆったりシルエットのラグランTに可愛いバックプリントが映える、個性派レディースTシャツとして注目されている。
コットン100％の生地は通気性と吸水性に優れ、蒸し暑い日も快適な着心地を保ちやすい仕様となっている。
LINE FRIENDSとTREASUREが手がけたキャラ「TRUZ」がプリントされ、推し活コーデにもぴったりの一着となっている。
ビッグシルエットでユニセックスに着こなせるデザインは、デニムやスカートとも相性が良く幅広いコーデに対応している。
