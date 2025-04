リック・オウエンスがパリ市立ガリエラ宮でパリ初の回顧展『Rick Owens, Temple Of Love』を開催

リック・オウエンス(Rick Owens)は、パリの ファッション 博物館、パリ市立ガリエラ宮(Palais Galliera)で、 ファッション デザイナー、リック・オウエンスの創作活動を紹介するパリ初の回顧展『Rick Owens, Temple Of Love』を開催します。RIZZOLI RICK OWENS TEMPLE OF LOVE BOOK COVER, OWENSCORP本展では、オウエンスがロサンゼルスで活動を始めた初期作品から最新コレクションまで、約100点以上のシルエットを展示。精神性や儀式的要素に強い関心を持つオウエンスの創作は、 作家 ジョリス=カルル・ユイスマンスの文学作品から現代アート、さらには 20世紀 初頭の名作映画など、幅広い文化的背景からインスピレーションを得ています。リック・オウエンス自身が芸術監督として展覧会の企画に参画しガリエラ宮のキュレーションチームと協力して、美術館の外壁や庭園まで続く独自の展示経路を構成しています。

FAYE, LAS PALMAS AVE, HOLLYWOOD, SLAB FW01, GINO SU LL IVAN リック・オウエンスは1961年にカリフォルニア州で生まれ、ロサンゼルスでパターンカッターとしてキャリアを開始。1992年に自身のブランドを立ち上げました。 アンダーグラウンド カルチャーや1930年代のグラマラスな ファッション から着想を得た彼の作品は、洗練された構造で知られています。キャリア初期の環境下での限られた資源に触発されたオウエンスは、ミリタリーバッグやアーミーブランケット、洗いをかけたレザーなどの素材を 再利用 し、ドレスやジャケットに生まれ変わらせました。彼は黒や落ち着いた色調を好み、「ダスト」と名付けられた独特のグレーは彼のシグネチャーカラーの一つとなっています。MOLLY, FW15 SPHINX WOMEN’S, PALAIS DE TOKYO, PARIS, 5 MARCH 2015, OWENSCORP2003 年に拠点をパリへ移した後も、独立性と挑発性を兼ね備えた ファッション ショーを展開。社会的メッセージを込めた表現で注目を集めています。あるショーでは、 モデル の代わりに黒人女性中心のステップダンスチームを起用し、また別のショーでは男性 モデル の性器を露出させるなど、すべてのショーで女性の強さを称えています。世界的な危機に対する彼の姿勢は、より彫刻的な作品や鮮やかな色使いによって表現されています。TERRY-ANN, PARIS, 2002, PHOTOGRAPHED BY RICK OWENS今回の展示では、オウエンスの創作プロセスを示す個人資料やビデオ映像、未公開のインスタレーション、さらにはギュスターヴ・モロー、ヨーゼフ・ボイス、スティーブン・パリーノらの作品も展示し、彼の芸術的ルーツを多面的に探求します。また、妻であり共同制作者でもあるミシェル・ラミー(Michèle Lamy)の存在にも光を当て、夫妻のカリフォルニア時代の寝室を再現するなど、彼女の影響力を紹介しています。作品は美術館の外へも広がっています。彼は美術館の外壁にある彫像群をス パン コール刺繍の布で覆いました。また、ガリエラ宮の庭園には、今回のために特別にデザインされたブルータリストスタイルのセメント彫刻30点が設置されており、これらは彼がデザインする家具のコレクションを思わせます。庭園には、彼が愛するカリフォルニア原産のブドウのつるや植物も植えられています。RICK’S OFFICE WALL, PALAIS BOURBON, 2024, OWENSCORP本展覧会『Rick Owens, Temple Of Love』は、規模・範囲ともに前例のないものであり、愛、美しさ、多様性への瞑想をモニュメンタルな空間で提示しています。現代を代表するデザイナーのアーカイブから選ばれた数々のシルエットは、美術館を創造に捧げられた寺院のような空間へと変貌させています。Rick Owens, Temple Of Love会期:2025年6月28日(土)〜2026年1月4日(日)会場:パリ市立ガリエラ宮美術館Musee de la Mode de la Ville de Paris(Musee Galliera)10 Av. Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris, フランス