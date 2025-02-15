¡ÖÅ½ÉÕ¡×¡ÖÂåÂØ¡×¡Ö²¡°õ¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©¼Â¤ÏÆÉ¤ßÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë´Á»ú30Áª
¡ÖÏÃ¤Î¤µ¤ï¤ê¡×¤ÏËÁÆ¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª°ÕÌ£¤ò´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ20Áª¡¿¤±¤ó¤¿¤í¼°¡È¸«¤ë¤À¤±¡É¤³¤È¤Ð»¨³Ø¼Åµ¡Ê1¡Ë
Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¼ª¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï°ÕÌ£¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°Õ³°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤µ¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡ÖÏÃ¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¡ÖÏÃ¤ÎÍ×ÅÀ¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿È¶á¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ï¼±¤ä»¨³Ø¤ò¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤±¤ó¤¿¤í¤µ¤ó¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¿ÞÉ½¤¬¡¢¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈX¤ÇÂç¹¥É¾¡ª¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÆñÆÉ´Á»ú¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿È¶á¤Ê¥â¥Î¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ê¤É¤ò¿ÞÉ½¤È²òÀâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤±¤ó¤¿¤íÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤±¤ó¤¿¤í¼°¡È¸«¤ë¤À¤±¡É¤³¤È¤Ð»¨³Ø¼Åµ¡¡¿Þ²ò¤È¥¯¥¤¥º¤Ç¹¤¬¤ë¶µÍÜ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â¤ÏÆÉ¤ßÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë´Á»ú
²¿¤È¤Ê¤¯°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤ÉÆÉ¤á¤Ê¤¤´Á»ú¤ä¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÇÅ¬Åö¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Á»ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÆÉ¤ß´Ö°ã¤Ã¤¿¤éÂç¼ºÂÖ¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¼Â¤ÏÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë´Á»ú¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·î¶Ë
¡ß¤²¤Ã¤¤ç¤¯ ¡û¤Ä¤¤®¤á¡£°ÕÌ£¤Ï¡Ö1¥«·î¤òÃ±°Ì¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹·è¤á¤ë¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ë¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÅÊ£
¡ß¤¸¤å¤¦¤Õ¤¯ ¡û¤Á¤ç¤¦¤Õ¤¯¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¤¸¤å¤¦¤Õ¤¯¡×¤â´·ÍÑÆÉ¤ß¡Ê¸µÍè¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÆÉ¤ßÊý¡Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NHK¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Õ¤¯¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁáµÞ
¡ß¤½¤¦¤¤å¤¦ ¡û¤µ¤Ã¤¤å¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¡Ö½ÅÊ£¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤å¤¦¡×¤â´·ÍÑÆÉ¤ß¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½å¼é
¡ß¤½¤ó¤·¤å ¡û¤¸¤å¤ó¤·¤å¡£Âº·É¤Î¡ÖÂº¡Ê¤½¤ó¡Ë¡×¤Î»ú¤¬¤¢¤ë¤¿¤á´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½å¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥ó¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£±úÆÌ
¡ß¤Ç¤³¤Ü¤³ ¡û¤ª¤¦¤È¤Ä¡£¡Ö¤Ç¤³¤Ü¤³¡×¤ÈÆÉ¤à¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆÌ±ú¡×¤È½çÈÖ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½ê°â
¡ß¤·¤ç¤»¤ó ¡û¤¤¤ï¤æ¤ë¡£Ãæ¹ñÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢´ÁÊ¸É÷¤ËÆÉ¤à¤È¡Ö°â¡Ê¤¤¡Ë¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤ç¤»¤ó¡×¤Ï¡Ö½êÁ§¡×¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÆÍÑ
¡ß¤Ü¤ó¤è¤¦ ¡û¤Ï¤ó¤è¤¦¡£¡Ö¤Ü¤ó¤è¤¦¡×¤Ï¡ÖËÞÍÇ¡×¤È½ñ¤°ÕÌ£¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÈÆÍÑ¿Í·¿·èÀïÊ¼´ï¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ç¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÀÂµî
¡ß¤¤¤¤ç ¡û¤»¤¤¤¤ç¡£¡ÖÀÂ¡×¤Ï·±ÆÉ¤ß¤Ç¡ÖÀÂ¡Ê¤¤¡Ë¤¯¡×¤Ê¤Î¤Ç´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£½ÐÇ¼
¡ß¤·¤å¤Ä¤Î¤¦ ¡û¤¹¤¤¤È¤¦¡£¶âÁ¬¤Ê¤É¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤å¤Ä¤Î¤¦¡×¤â´·ÍÑÆÉ¤ß¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿°Â»þÂå¤ÎÌò¿¦Ì¾¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¡¹
¡ß¤«¤¯¤«¤¯ ¡û¤ª¤Î¤ª¤Î¡£½Ï»ú·±¡Ê2»ú°Ê¾å¤Î´Á»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤¿ÆÉ¤ßÊý¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö³Æ¡×Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Î¡×¤È¤ÏÆÉ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¢£²ñ¼á
¡ß¤«¤¤¤·¤ã¤¯ ¡û¤¨¤·¤ã¤¯¡£Ê©¶µÍÑ¸ì¡ÖÏÂ²ñÄÌ¼á¡Ê¤ï¤¨¤Ä¤¦¤·¤ã¤¯¡Ë¡×¤ÎÎ¬¡£ÏÂ²ñÄÌ¼á¤È¤Ï¡¢Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¶µµÁ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Á²¼¡
¡ß¤¶¤ó¤¸ ¡û¤¼¤ó¤¸¡£¡ÖÁ²¡×¤Î»ú¤Ï¡ÖÁ²¡Ê¤è¤¦¤ä¡Ë¤¯¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢¤³¤Î½Ï¸ì¤Ï¡Ö¤·¤À¤¤¤Ë¡£¤À¤ó¤À¤ó¡£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¿ô¶B¤òÊÙ¶¯¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡ÖÁ²²½¼°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Èþ¿Í¶É
¡ß¤Ó¤¸¤ó¤¤ç¤¯ ¡û¤Ä¤Ä¤â¤¿¤»¡£ÃË½÷¤¬¶¦ËÅ¤·¤Æ¹Ô¤¦¶²³å¤äº¾µ½¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸µ¡¹¡ÖÅû»ý¤¿¤»¡×¤È¤¤¤¦ÇîÂÇ¤Î¥¤¥«¥µ¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í¶É¡×¤È¤¤¤¦¾«ÉØ¤¬¾ª¡Ê¤á¤«¤±¡Ë¤Èµ¶¤Ã¤Æ¾¯Ç¯¤òµ½¤¯ÈÈºá¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ßÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ÍÂ¸¿´
¡ß¤¤¤¾¤ó¤·¤ó ¡û¤¤¤½¤ó¤·¤ó¡£´·ÍÑÆÉ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¾¤ó¡×¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏNHK¤â¤³¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ËÜÍè¤Ï¡¢Â¸ºß¡¦¶¦Â¸¤Ê¤É¡ÖÂ¸ºß¡×¤òÉ½¤¹¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥½¥ó¡×¡¢¡Ö°ÛÂ¸¡×¡ÖÂ¸³°¡×¤Ê¤É¡Ö¹Í¤¨¡×¤òÉ½¤¹¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¾¥ó¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£Â¾¿Í»ö
¡ß¤¿¤Ë¤ó¤´¤È ¡û¤Ò¤È¤´¤È¡£¸µ¡¹¤Ï¡Ö¿Í»ö¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤´¤È¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Í»ö¡Ê¤¸¤ó¤¸¡Ë ¡×¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤Î´Á»ú¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å½ÉÕ
¡ß¤Æ¤ó¤× ¡û¤Á¤ç¤¦¤Õ¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Õ¡×¤¬ËÜÍè¤ÎÆÉ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢´·ÍÑÆÉ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¤Æ¤ó¤×¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤ê¤Ä¤±¡×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÅ½¤êÉÕ¤±¡×¤ÈÁ÷¤ê²¾Ì¾¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ÂåÂØ
¡ß¤À¤¤¤¬¤¨ ¡û¤À¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¤À¤¤¤¬¤¨¡×¤â´·ÍÑÆÉ¤ß¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçÂÎ¡×¤È¤Î¶èÊÌ¤È¤·¤ÆÂåÂØ¡Ê¤À¤¤¤¬¤¨¡Ë¤ÈÆÉ¤àÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£²¡°õ
¡ß¤ª¤·¤¤¤ó ¡û¤ª¤¦¤¤¤ó¡£»÷¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÆè°õ¡Ê¤Ê¤Ä¤¤¤ó¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¢£Îé»¿
¡ß¤ì¤¤¤µ¤ó ¡û¤é¤¤¤µ¤ó¡£¸µ¡¹¤ÏÊ©¶µÍÑ¸ì¤ÎÆÉ¤ß¤«¤éÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê©¡¦Ë¡¡¦ÁÎ¤Î¡Ö»°Êõ¡×¤òÎéÇÒ¤·»¾¤¨¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯Êð
¡ß¤Í¤ó¤Ü¤¦ ¡û¤Í¤ó¤Ý¤¦¡£2¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤¬ÊÂ¤Ö»þ¤Ë²»¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¸å¤í¤ÎÊ¸»ú¤Î¸ìÆ¬¤¬¥Ñ¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÈ¾Âù²»²½¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÀäÉÊ¡Ê¤¼¤Ã¤Ô¤ó¡Ë¡×¡Ö¼¾ÉÛ¡Ê¤·¤Ã¤× ¡Ë¡×¤Ê¤É¡£
¢£³ä°¦
¡ß¤ï¤ê¤¢¤¤ ¡û¤«¤Ä¤¢¤¤¡£°ÕÌ£¤âÆÉ¤ß¤â´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢£Î÷²Á
¡ß¤±¤ó¤« ¡û¤ì¤ó¤«¡£¡Ö·ó¡Ê¤±¤ó¡Ë¡×¤Î´Á»ú¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÌòÌ³
¡ß¤ä¤¯¤à ¡û¤¨¤¤à¡£¡ÖÌò¡×¤Ï¸øÍÑ¤Î»Å»ö¤ò»Ø¤¹´Á»ú¤Ç¡¢¡ÖÄ¨Ìò¡×¡Ö»ÈÌò¡×¤Ê¤É¤âÆ±¤¸ÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¬µ¹
¡ß¤Æ¤¤»¤ó ¡û¤Æ¤¤®¡£¡Öµ¹¡×¤Î»ú¤¬¡ÖÀë¡×¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ö°ã¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ¹¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¡×¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£·ù°
¡ß¤±¤ó¤¢¤¯ ¡û¤±¤ó¤ª¡£¡Ö·ù°´¶¤òÊú¤¯¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤ÈÀµ¤·¤¤ÆÉ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤±¤ó¤¢¤¯¡×¤Ï¡Ö¸±°¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶°ø
¡ß¤²¤¤¤¤¤ó ¡û¤²¤ó¤¤¤ó¡£È¯²»¤¹¤ë»þ¤Ë»÷¤¿²»¤¬Ï¢¤Ê¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ²»¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁ´°÷¡Ê¥¼¥ó¥¤¥ó¡Ë¢Í¥¼¡¼¥¤¥ó¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¡Ê¥Õ¥ó¥¤¥¡Ë¢Í¥Õ¡¼¥¤¥¢Í¥Õ¥¤¥ó¥¡×¤Ê¤É¡£
¢£»Ã»þ
¡ß¤¼¤ó¤¸ ¡û¤¶¤ó¤¸¡£¡Ö»Ã¡×¤Î»ú¤Ï¡Ö»Ã¡Ê¤·¤Ð¤é¡Ë¤¯¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢¡Ö»ÃÄê¼ó°Ì¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡È°ì»þÅª¡É¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£´÷°ú¤
¡ß¤¤¤Ó¤ ¡û¤¤Ó¤¡£¡Ö´÷¡Ê¤¤¡Ë¤à¡×¤È¤¤¤¦·±ÆÉ¤ß¤«¤é´Ö°ã¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢óí¡Ê¤¤¤Ó¤¡Ë¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÁÆÍø±×
¡ß¤½¤ê¤¨¤ ¡û¤¢¤é¤ê¤¨¤¡£Çä¾å¶â³Û¤«¤é¸¶²Á¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Á¤¬°¤¤¡×¤òÉ½¤¹»þ¤ä¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥½¡×¡£¡Ö¤Û¤Ü¡×¡Ö¤ª¤ª¤Þ¤«¡×¤òÉ½¤¹»þ¤Ï¡Ö¥¢¥é¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê·°Ïµ¤
¡ß¤Õ¤¤¤ó¤ ¡û¤Õ¤ó¤¤¤¡£¡Ö¸¶°ø¡×¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£È¯²»¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â½ñ¤´Ö°ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÃø¼Ô¡Û¤±¤ó¤¿¤í
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ñÌ£¤Î¥¯¥¤¥º¤äÆÉ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÀÍÕ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¡£¡ÖºòÆü¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¸¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ÎÏÃ¤Î¥Í¥¿¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯¸ÀÍÕ¤ÎÃÎ¼±¤ä¥¯¥¤¥º¤òÈ¯¿®Ãæ¡£X¥Õ¥©¥í¥ï¡¼8.7Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¾Ò²ðÂ¿¿ô¡£Voicy¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
X¡¡https://x.com/kenlife202010
voicy¡¡https://voicy.jp/channel/3730
Ãø¡á¤±¤ó¤¿¤í¡¿¡Ø¤±¤ó¤¿¤í¼°¡È¸«¤ë¤À¤±¡É¤³¤È¤Ð»¨³Ø¼Åµ¡¡¿Þ²ò¤È¥¯¥¤¥º¤Ç¹¤¬¤ë¶µÍÜ¡Ù