新たな企画チームと運営体制を発表！国内最大のスタートアップカンファレンス「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」【IVS2024/Crypto 2024】

■2024年のIVSのテーマは「Cross the Boundaries」2007年の開始以来、IVSは起業家と投資家をつなぐ招待制のオフサイトカンファレンスとして、日本のスタートアップエコシステムを支えてきた。2023年、ミッションである「次世代の、起爆剤に。」のさらなる推進のため、招待制からチケット販売制に移行し、よりオープンなプラットフォームへの挑戦を行った。3日間のメインイベントと100を超えるサイドイベントがムーブメントを生み出し、参加者は1万人を突破。多くのスタートアップに興味を持つ人達へ新たな機会を産み出す場として、そして多くの経営者・投資家にとって学びと成長を産み出す場として、本年も企画を進めている。

2024年のIVSのテーマは「Cross the Boundaries」。このテーマの下、国籍、宗教、性別、職能、技術、所属企業、考え方など、様々な境界を超えることの意味を問いかける。境界を越えることで、新しい未来に何が待ち受けているのか、その可能性を共に探求する場を多く持てればと考えている。その企画にあたり、2024年度の企画ディレクターおよび運営体制を組成した。■実行委員会形式での運営体制を継続IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTOは、IVS KYOTO実行委員会で運営を行う。IVS KYOTO実行委員会は、IVSの開催を起点にスタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的として設立した。本年も、本年も京都府、京都市とともに、京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進しながら、IVSを運営して参ります。なお、IVS KYOTO実行委員会の委員長は、株式会社Headline Japanの島川敏明氏が務める。2024年4月21日に撮影。企画チーム(一部)と事務局メンバー■事務局による運営チームを組成事務局を設置し、事務局長として岡田友和氏が就任。事務局は、IVSプロジェクトの安定的かつ継続活動を目的とし、パートナーシップ、運営、マーケティングを統括した形で、多くの事業会社やスタートアップで活躍するリーダーで構成されるチームを組成している。事務局の中心を担うHeadline Asiaのメンバー■企画DirectorにFunds Startups CEOの前川寛洋氏や、企画Headにスタートアップエコシステム協会 代表理事の藤本あゆみ氏などが就任。IVS Crypto DirectorはWhiplusが就任。昨年反響が大きかった"NEXT CITY"のDirectorを担った前川寛洋氏が、IVS2024 KYOTOの企画Directorに就任。またスタートアップエコシステム協会などで活躍する藤本あゆみ氏が、企画を統括するHeadに就任。女性参画の企画も推進させながら、女性参加者比率 3割以上を目指します。また、IVS Crypto 2024 KYOTOは昨年に引き続きWhiplusがDirectorに就任。Web3領域のコンテンツ、パートナーシップをリードする。企画チームは、VC、スタートアップ、大手企業で活躍する現役リーダーが数多く参加しチームを形成した。■企画チームとIVS事務局を支えるシニアチームを組成長年、IVS運営を担っていた萩原慶太郎氏が、引き続きエグゼクティブプロデューサーとして全体を監修。さらに日本ディープラーニング協会理事 岡田隆太朗氏、新たにGoogleのVC領域統括 堂田丈明氏や、コンテンツ企画にも参画するスタートアップエコシステム協会代表理事 藤本あゆみ氏、フォースタートアップス専門役員 鈴木聡子氏などがアドバイザーとして参画。シニアチームとして企画チームとIVS事務局に併走する。さらに今後、プロジェクト全体を成長に導くアドバイザリーボード等の設置も計画している。◯IVS2024 TEAM MEMBER(2024年4月24日現在)▼CONTENTS Planning TEAM■HeadquartersDirector:WhiplusDirector:前川寛洋 (Funds Startups Inc. / Funds Venture Debt Fund)Business Producer:上中健 (The Breakthrough Company GO)■NEXT PlanningHead:藤本あゆみ (一般社団法人スタートアップエコシステム協会)Leader:岸本龍 (関西電力株式会社)Leader:中村多伽(株式会社taliki)Leader:國本知里 (Cynthialy株式会社)Leader:谷川ゆりか (amu株式会社)Leader:西島伊佐武(Headline Asia)Planner:守屋祐一郎(Ubie株式会社)Planner:藤本修平(静岡社会健康医学大学院大学)Planner:矢藤慶悟(Beyond Next Ventures)Planner:若林徹(KDDI株式会社)Planner:南里勇気 (株式会社Algomatic)Planner:小木曽槙一 (株式会社Algomatic)Planner:高井志保 (QXLV)■Startup PlanningHead:田中洸輝(Incubate Fund)Planner:池田瑠偉 (プロトスター株式会社)Planner:So Gorman(D4V)Planner:Stiven HORITA(千葉道場)Planner:有井菜月 (デライト・ベンチャーズ)■Growth PlanningHead:常盤 勇人(EY Japan)Planner:清水夕稀(Incubate Fund)■HR PlanningPlanner:阿部友誉(TieUps株式会社)Planner:下地雄貴(株式会社ポテンシャライト)■OthersPlanner山中直子 (meetalk株式会社)Support京都府・京都市▼GROWTH TEAMDirector:中村大睦Web & SNS Head:水野怜美PR Head:砂流恵介PR Partner:株式会社アンティルHead:長森ルイ(株式会社Leaflow)Planner:榊原 陽介▼PARTNERSHIP TEAMDirector:生雲勝之 (株式会社Crepity)Director:岡田友和Director:WhiplusDirector:大賀友里加Leader:松本瑚子Leader:諸岡拓貴Planner:野崎優子▼SIDE EVENT TEAMDirector:山城将嗣 (IVM株式会社)Sub Director:大舘希歩 (IVM株式会社)Local Support:京都府・京都市▼Production & Operation & HR TEAMDirector:今井遵Head:今井雄大 (株式会社b-jam)Head:竹内徹 (EventRegist Co., Ltd.)Leader:寺下清人Planner:放生會雄地 (ビッグブル株式会社)Planner:柴田洵 (パーソルキャリア株式会社)Planner:岩城一磨(Pono Style株式会社)Customer Support:沖真由子Local Support:京都府・京都市<IVS2024 KYOTO / IVS CRYPTO 2024 KYOTO>開催日:2024年7月4日(木) 〜 6日(土)会 場:京都パルスプラザ 他主 催:IVS KYOTO実行委員会Webサイト:https://www.ivs.events/ja