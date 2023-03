英俳優トム・ホランド(26)と米女優ゼンデイヤ(26)が、ロンドンの高級スーパーマーケットで仲良く手を繋いで歩く姿がキャッチされた。2人はショッピングバッグ3袋を載せたカートを押しており、大量の買い出しをしていた。現在の2人はトムの実家を訪れているようで、数日前にはトムの両親と一緒に愛犬を散歩するところも目撃されていた。

トム・ホランドとゼンデイヤが現地時間15日午前、ロンドンにある高級スーパーマーケット「ウェイトローズ(Waitrose)」で大量の買い出しをする姿が目撃された。

英国全土でチェーン展開する「ウェイトローズ」は、高品質の商品を扱う王室御用達スーパーとして知られている。

英メディア『Daily Mail Online』が掲載した写真は、トムとゼンデイヤが仲良く手を繋ぎながら店外を歩く様子だ。2人はお互いの指を絡め合う“恋人繋ぎ”をしながら、片手にテイクアウトしたコーヒーを持ったまま話をしながら歩いている。

ゼンデイヤはノーメイクで、緩いカールをかけたボブヘアを下ろしている。クロップ丈の黒いボンバージャケットとオーバーサイズのジーンズを着て、黒い靴を履いたカジュアルな装いだ。

一方のトムはパープルのキャップを後ろ被りにして、グレーのパーカーにベージュのズボンを合わせ、白とグリーンのスニーカーを履いていた。

2人は大量の買い出しをしたようで、トムが押すカートには購入した商品を詰め込んだ「ウェイトローズ」のショッピングバッグが3袋も置かれていた。ゼンデイヤはカートの前方に手をかけて引きながら、トムが押すのを手伝っているようだ。

その後、トムは偶然居合わせた母娘のファンから写真撮影を頼まれたようで、ブロンドヘアの少女の隣にしゃがみ込み、一緒にカメラに収まるという場面もあった。トムが少女と話をしている間、ゼンデイヤは微笑みながら彼らの様子を見守っていた。

この数日前にはトムとゼンデイヤが、ロンドンのリッチモンド・パークを散歩する姿が2日連続で目撃されていた。11日には2人が手を繋いで歩いており、翌12日はトムの父ドミニクさんと母ニッキーさんを加えた4人で2匹の愛犬を散歩していた。

このことから2人はトムの生まれ故郷であるロンドンを訪れ、家族と一緒に過ごしているもようだ。

リッチモンド・パークを散歩中には、ゼンデイヤがドミニクさんと楽しそうに会話しながら歩いたり、ニッキーさんとコーヒーを飲みながら立ち話をする場面も捉えられていた。

なおトムは昨年1月にもゼンデイヤと一緒にロンドンの実家を訪れており、2人がトムの実家前で歩いたり、家族と一緒に車でウエストエンドの劇場に向かう姿がキャッチされていた。

画像1枚目は『Zendaya 2022年6月1日付Instagram「Happiest of birthdays to the one who makes me the happiest」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)