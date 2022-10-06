²æËý¤Î¸Â³¦¡Ä¡ª¡¡Æ±µï¤Î¼«Âð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÌÂÏÇ¤ÊµÁËå¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥Évol.1
·ëº§¤·¤ÆÉ×¤Î²ÈÂ²¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤êµÁÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤ò¤¹¤ë¤ª²Ç¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æµ¤¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤ËµÁËå¤¬²æ¤¬Êª´é¤Ç¼«Âð¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¾¡¼êµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖÆ±µï¤Î¼«Âð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÁËå¤ÎÌÂÏÇ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë¿©ºà¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Âæ½ê¤Î¿©ºà¤ò¾¡¼ê¤Ë»ý¤Á½Ð¤·
¡Ö¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ëµÁËå¤Ï¤è¤¯²æ¤¬Êª´é¤Ç¤¦¤Á¤ËÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂæ½ê¤Î¿©ºà¤ò²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¾¡¼ê¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£»ä¤¬1½µ´Ö¤Î¿©»öÍ½Äê¤ò¹Í¤¨¤ÆÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤´¤Ã¤½¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âµÁÊì¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå¡¿ÇÉ¸¯¡Ë
¢¦ ¡È¿Æ¤Î²È¤Î¥â¥Î¤Ï»ä¤Î¥â¥Î¡¢»ä¤Î¥â¥Î¤Ï»ä¤Î¥â¥Î¡ÉÍýÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª