ÍòŽ¤TOKIOŽ¤SMAP¤ËÂ³¤¡ÄŽ¢V6²ò»¶Ž£¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÁí²ò»¶¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ç¤¢¤ë
¢£Íò¡¢TOKIO¤ËÂ³¤V6¤Þ¤Ç¤â¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
25Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¿V6¤¬º£Ç¯¤Î11·î1Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÍò¡×¤¬»ö¼Â¾å¤Î²ò»¶¤òÈ¯É½¡ÊºòÇ¯Ëö¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡Ë¡¢TOKIO¤â»³¸ýÃ£Ìé¤ÎÂáÊá¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¤¬Âà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¼ÒÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¡¢¸µ´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¡¢¸µNEWS¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤Ë»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆV6¤â¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÏÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¥¸¥ã¥Ë¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍò¡×¤Î²ò»¶¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂçÌîÃÒ¤Î¡ÖÍò¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢V6¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿¹ÅÄ¹ä¡Ê42¡Ë¤¬2019Ç¯Êë¤ì¤´¤í¤Ë¡¢Âà½ê¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç»°Âð·ò¡Ê41¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö6¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐV6¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È½µ´©Ê¸½Õ¡Ê3¡¿25Æü¹æ¡Ë¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
V6¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿6¿ÍÁÈ¤À¤¬¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡Ê49¡Ë¡¢Ä¹ÌîÇî¡Ê48¡Ë¡¢¥¤¥Î¥Ã¥Á¤³¤È°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê44¡Ë¤ÎÇ¯Ä¹ÁÈ¤ò¡Ö¥È¥Ë¥»¥ó¡×¡¢¿¹ÅÄ¡¢»°Âð¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê40¡Ë¤¬¡Ö¥«¥ß¥»¥ó¡×¤È2¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMUSIC FOR THE PEOPLE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï1995Ç¯¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ(¤Õ¤¦¤Ó)¤·¤¿¸÷GENJI¤¬²ò»¶¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¡×¤òÏ»ËÜÌÚ¤Î¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Á´°÷¥Ð¥¯Å¾¤¬¤Ç¤¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¿ï°ì
½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÅö»þ¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÈÀêÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¸å¤ËÆ±´ë²è¤«¤éÍò¤äNEWS¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÎºäËÜ¤ÈºÇÇ¯¾¯¤Î²¬ÅÄ¤Ï9ºÐÇ¯¤¬Î¥¤ì¤¿°Û¿§¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤È¥«¥ß¥»¥ó¤ËÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡£Æó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½é´ü¤Î¥È¥Ë¥»¥ó¤Ï´°Á´¤Ë¼ã¼ê»°¿Í¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ç¤·¤¿¡×
¿¹ÅÄ¤È»°Âð¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¡Ö¹ä·ò¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤¿ºäËÜ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ëÀ®Á°¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î´ë²è¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºäËÜ¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤Î»Å»ö¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö°ïÏÃ¡×¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥Ð¥¯Å¾¤¬¤Ç¤¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÏÓÁ°¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¿ï°ì¤À¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯¸å¤Î97Ç¯¤ËTBS¤Ç¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°ÊÍè»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¡¢6¿Í¤¬°ì¿Í¤â·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºäËÜ¤äÄ¹Ìî¤Ï¤â¤¦¤¹¤°50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍèÇ¯´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤¦»×¤¤¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¢£SMAP¡¢Íò¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼Â³¤¤¤¿¤«
»ä¤Ï¡¢V6¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤é¤·¤«¤é¤Ì¡Ö¤ª¹Ôµ·¤Î°¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ÏÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï1¥°¥ë¡¼¥×1¿Í¤Þ¤Ç¡×¤¬¤½¤ì¤À¤¬¡¢V6¤Ï4¿Í¤¬ºÊÂÓ¼Ô¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±·ëº§¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢SMAP¤äÍò¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»öÌ³½êÂ¦¤â¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤¬20¿ôÇ¯´ÖÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«3²ó¤À¤±¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¿ô¤ä²»³Ú¥½¥Õ¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤è¤ë»öÌ³½ê¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏSMAP¤äÍò¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë²¬ÅÄ¤ä¿¹ÅÄ¤Î¤è¤¦¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢V6¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤Ë½êÂÓ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¥¤¥Î¥Ã¥Á¡É¤Ç¡¢2007Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¸å¤Ï»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÉ×¤ò»Ù¤¨¡¢Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤È¤âÄ¾¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹´ÖÊÁ¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë±¢¤ÇÉ×¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¼êÎÁÍý¤ò¥¢¥Ã¥×¡¢»þ¤Ë»öÌ³½ê´´Éô¤È¤âÏÃ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¥¥à¥¿¥¯¤ÎºÊ¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢¡ÈÂèÆó¤ÎÀÅ¹á¡É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°æ¥Î¸¶²È¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¢£½µ´©»ï¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ß¥»¥ó2¿Í¤Î¡ÖÎø¤Î½¤Íå¾ì¡×
ÆóÁÈÌÜ¤¬ÇòÀÐÈþÈÁ¤È·ëº§¤·¤¿Ä¹Ìî¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¿©ÄÌ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄ¹Ìî¤Î°ßÂÞ¤ò¡¢±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿ÇòÀÐ¤¬¥®¥å¥Ä¤ÈÄÏ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿²º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ¤«¤é¿¹ÅÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿»ï¤ò¶Õ´î¿ýÌö¤µ¤»¤ë¡ÖÎø¤Î½¤Íå¾ì¡×¤¬¼¡¡¹¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
99Ç¯¤Ë²¬ÅÄ¤¬Í¥¹á¤ÈÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÏ©¾å¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¼ÖÃæ¤Ç¤Î¡Ö°¦¤Î¹Ô°Ù¡×¤Ï4»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¡È·ã¼Ì¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼èºà¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿²¬ÅÄ¤Ï¹²¤Æ¤Æ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æµ¼Ô¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢¡Ø»öÌ³½ê¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤éÂçºå¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Èµã¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢µ»ö¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆó¿Í¤ÏÇË¶É¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤â¶¯µ¤¤¬´Ó¤±¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¤È¤â¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¿¡¼´ë²è¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
Ä¨¤ê¤Ê¤¤²¬ÅÄ¤Ï¡¢08Ç¯¤Ë¤ÏÁó°æÍ¥¤È¤ÎÈ¾Æ±À³¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸åÇË¶É¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ11Ç¯12·îËö¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿¡ÖÅ¥¾ÂÉÔÎÑ¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤Ï½÷Í¥¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê35¡Ë¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¹â²¬ÁóÍ¤¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ¤È¤ÎÎø¤ËÅ®¤ì¡¢°ì½ï¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ø¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ö¥É¥í¾ÂÉÔÎÑ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨
¤½¤Î¤³¤È¤òµÜºê¤Î·ÈÂÓ¥á¡¼¥ë¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¹â²¬¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËÏÃ¤·¡¢¼ÒÄ¹¤¬Ê¸½Õ¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µÜºê¤Ïµ»ö¤¬½Ð¤ëÁ°Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÉÔÎÑ¤ÏÀ¤¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¹â²¬¤Ë¼Õºá¤·¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
µÜºê¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢Èà½÷¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿CM¤Ï·ã¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å2¿Í¤ÏÆ²¡¹¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ê2016Ç¯4¡¿8¡¦15¹æ¡Ë¤¬¡ÖV6²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÈµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ø¥É¥í¾ÂÉÔÎÑ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Æ±À³°¦¡Ù¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¥º§¤«¤é4Ç¯¤¬²á¤®¡¢µÜºê¤ÏNHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ÇÃ£¼Ô¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ÆÉü³è¡£²¬ÅÄ¤Ï15Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç»Ë¾å½é¤ÎºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤òW¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï3·îÃæ½Ü¤ÎÊ¿Æü¡¢Ä«10»þ¡£¶¦¤ËÊë¤é¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÈË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Ç¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ç¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ØÃçÎÉ¤¯Ìá¤ë»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍâÇ¯¤Î½µ´©Ê¸½Õ¡Ê2017Ç¯3¡¿2¹æ¡Ë¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÈÎ¬Ã¥°¦¡É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎËö¤Ë¤á¤Ç¤¿¤¯·ëº§¤·¤¿¡£ÎøÂ¿¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê»ÒÈÑÇº¤ÊÉã¤ÈÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Öº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×
4ÁÈÌÜ¤¬¿¹ÅÄ¡£02Ç¯¤ËÈà¤Ï7ºÐÇ¯²¼¤ÇÌ¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¾å¸ÍºÌ¤È¤Î¡Ö¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦¡×¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢AV½÷Í¥¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬ÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤âÊ¸½Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¹ÅÄ¤¬ÏÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢V6²ò»¶¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¿¹ÅÄ¤ÈµÜÂô¤ê¤¨¡Ê47¡Ë¤È¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Åö»þ¤Î»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Öº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ê½÷À¥»¥Ö¥ó4¡¿1Æü¹æ¡Ë
30ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃË¤Ê¤é¤½¤¦´¶¤¸¤ÆÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¿¹ÅÄ¤ÏÉñÂæ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢Ãæ¤Ç¤â±é½Ð²È¤ÎéðÀî¹¬Íº¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤ê¤¨¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ø¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¾ë¡Ù¡ÊÅâ½½Ïº¤¬·àÃÄÂè¼·ÉÂÅï¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·1985Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òéðÀî¹¬Íº¤¬±é½Ð¤·¤¿¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿¹ÅÄ¤òÊÑ¤¨¤¿µÜÂô¤ê¤¨¤ÎÀ¸¤Êý
Èà½÷¤ò¡Ö°ì½Ö¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤¹¤´¤¤½÷Í¥¤À¤È¡¢ºÍÇ½¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¶Ä¤®¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤ê¤¨¤Î¡ÖÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯À¸¤Êý¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë±éµ»¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
2¿Í¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÅö»þ¡¢Ç®Îõ¤Ê¿¹ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ê¤¨¤¬·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÈà½÷¤Î¿Íµ¤¡¢Îø°¦Ê×Îò¤ÎÂ¿¤µ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤Î¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ê¤¨¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¤ê¤¨¤Î»Ò¤É¤â¤ò²Ä°¦¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂà½ê¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´öÅÙ¤â¿È¤ò¾Ç¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤À¡È°Â¤é¤²¤ëÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¡É¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤¤È¡¢°ì»þ¤ÏÇ¥³è¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºÊ¤Î°¦¾ð¤â¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ò¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡áÆ±¡Ë
¢£¤¤¤Ã¤¿¤ó´Ë¤ó¤À¶ÛÄ¥´¶¤òÌá¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë»ê¤ë²áÄø¤ÈV6¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤½Ð¤·¤¿ÂçÌîÃÒ¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Î¶¯¤¤°ú¤Î±¤á¤ÇÂà½ê¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ»öÌ³½ê¤ËÇüÂç¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ê¤É¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê»Å»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï¿ÊÂà¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡á½µ´©Ê¸½Õ¡Ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
TOKIO¤âÄ¹À¥¤¬Âà½ê¤¹¤ë¤¬¡¢»Ä¤ë3¿Í¤¬³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬Íò¤âTOKIO¤âºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó´Ë¤ó¤À¶ÛÄ¥´¶¤òÌá¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤ÆóµÜÏÂÌé¤ËÀèÆü¡¢½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Ý¯°ææÆ¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¶¯¤¤¤é¤·¤¤¡£
Ý¯°æ¤¬¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ê3¡¿16Æü¹æ¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é10Ç¯¡¡¤¤¤ÞÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ø3¡¦11¤Îµ²±¡Ù¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ÊÔ¤Î¥ë¥Ý¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤Ï¡Ønews zero¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Î¼èºà¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÎÏºî¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀèÌë¡¢Í§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢Ý¯°æ¤Ïºî²È¤ÎÊÕ¸«ÍÇ¤¬¹¥¤¤À¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£ÊÕ¸«¤Î¡Ø¤â¤Î¿©¤¦¿Í¤Ó¤È¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÊÕ¸«¤ÎËÜ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ç¡ÖÂè164²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£»ä¤âÆÉ¤ó¤À¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£ÀË¤·¤¯¤â¼õ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Î»àµî¤Ç¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ï¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë
Íò¤âTOKIO¤â¿¹ÅÄ¤ä»°Âð¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¡ÖÉÔÏÇ¡×¤ÎÃæÇ¯ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
SMAP¤ò²ò»¶¤·¡¢Âà½ê¤·¤¿Áðù¬¹ä¤ä¹á¼è¿µ¸ã¡¢°ð³À¸ãÏº¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤À¸¤¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Áðù¬¤Ï±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÎºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæµïÀµ¹¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬Æü¤ËÆü¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæµï¤ÏºòÇ¯3·î¤ËÂà½ê¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢Áðù¬¤¿¤Á¤¬³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡¡¹¤ËÂà½ê¤ò¤¤¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¸½¼Â¤Ï¡¢¤¿¤Î¤¤ó¥È¥ê¥ª¤âSMAP¤â¡¢TOKIO¤â¡¢Íò¤â¡¢V6¤âÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤¬°ìºòÇ¯7·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ï»Ä¹ó¤À¡£¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤«¤é°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö±ºÅçÂÀÏº¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Áðù¬¤¿¤Á3¿Í¤ä¡¢Ý¯°ææÆ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤Ê¤É¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ï³°¤Ø½Ð¤ë¤¿¤á¤Î½¤ÍÜ¤â·±Îý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ï¡Ö22ºÐÄêÇ¯À©ÅÙ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë
ÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï1·î16Æü¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ë¡ÖÄêÇ¯À©ÅÙ¡×¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ëþ22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Jr.ËÜ¿Í¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÂ¦¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏJr.¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï23Ç¯3·î31Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸¦½¤À¸¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ë200¿Í¤Û¤É¤ÎJr.¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
22ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤¬Â´¶È¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£22ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¹¤Ç¤Ë22ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
30¤ò²á¤®¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¿Í´Ö¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£22ºÐ¤Ê¤é¡¢Âç³Ø¤ØÆþ¤ë¤Ê¤êµ»Ç½¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Äë¹ñ¤â¤¤¤è¤¤¤èÍî¾ë¤¬¶á¤¤
Íò¤¬²Ô¤¤¤ÀÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¥«¥Í¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¿Í´Ö¤Ë¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤Î¡ÖÂà¿¦¶â¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÏ©¶ä¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢SixTONES¤äSnow Man¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SMAP¤äÍò¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºÆ¤Óºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
²Î¼ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿¡¼¤ÏÀ¸¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÄë¹ñ¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î»þÂå¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤È10Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¼çºÅ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë²û¥á¥íÂç²ñ¡×¤Ç¤âNHK¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
´ÔÎñ¶á¤¯¤Î¥¥à¥¿¥¯¤ä50ºÐ¶á¤¤Ý¯°ææÆ¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÀ¸Ãæ·Ñ¡£»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤²¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
µº¸À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¡¢±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÄë¹ñ¤â¤¤¤è¤¤¤èÍî¾ë¤¬¶á¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
----------
¸µÌÚ ¾»É§¡Ê¤â¤È¤¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1945Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¡ØWeb¸½Âå¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£¾åÃÒÂç³Ø¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ßÏÀ¤ò¹ÖµÁ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÊÔ½¸¼Ô¤Î³Ø¹»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊÔÃø¡Ë¡ØÊÔ½¸¼Ô¤Î¶µ¼¼¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡Ø½µ´©»ï¤Ï»à¤Ê¤º¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡Ø¡Ö½µ´©¸½Âå¡×ÊÔ½¸Ä¹Àïµ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¶áÃø¤Ë¡ØÌî¿â¤ì»à¤Ë ¤¢¤ë¹ÖÃÌ¼Ò¡¦»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤Î²óÁÛ¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¸µÌÚ ¾»É§¡Ë