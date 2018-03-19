貴公俊が付け人暴行
『貴公俊が付け人暴行』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年3月21日
2018年3月20日
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貴乃花親方が2日連続で「出勤」弟子・貴公俊の暴行事件を境に一変
今場所途中までは無断欠勤や遅刻、早退を繰り返していた貴乃花親方
東スポWEB
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貴公俊から暴行受けた序二段力士「自分も悪かった」和解を明かす
「自分も悪かった」「謝ってきたので自分もすいませんと返した」とコメント
スポーツ報知
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貴公俊の暴行をめぐり貴乃花親方が謝罪 迅速な対応に協会内でも評価の声
貴乃花親方が謝罪したことについて「早くされて良かった」とコメント
スポーツ報知
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せんだみつおが貴乃花親方の緊急師弟会談を目撃 貴公俊の暴行直後
20日の「とくダネ！」で、せんだみつおが現場を目撃していたと明かした
スポーツ報知
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休場決定の貴公俊は「ちゃんこ番」で出直し 貴乃花親方が様子を明かす
「反省しきりです。ちゃんこ番をやらせています」と様子を明かした
スポニチアネックス
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貴公俊の双子の弟・貴源治 兄の暴力騒動に号泣「いままでで一番つらい」
支度部屋に戻ると、兄が起こした暴力騒動に責任を痛感して号泣
スポニチアネックス
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弟子の貴公俊が暴行 貴乃花親方は自身の欠勤も加わり処分が重くなる可能性
協会危機管理委員会は、29日の理事会で親方の処分について協議する
スポーツ報知
2018年3月19日
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「貴公俊は電話で泣き崩れていた」貴乃花親方の妻・花田景子さんが語る
貴乃花親方の妻・花田景子さんは福岡県で開かれた講演会で謝罪
読売新聞オンライン
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暴行で休場の貴公俊 貴乃花親方の「問題行動」は改善を余儀なくされる？
貴乃花親方は春場所において、役員室を訪れるも早退を繰り返している
東スポWEB
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宮根誠司が貴公俊の暴行事件に言及 貴乃花親方に「まさにブーメラン」
貴乃花親方にとって「まさに示しがつかないという状態」だと宮根誠司
スポーツ報知
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暴力問題を起こした2人の力士が春場所9日目から休場 協会は処分も検討
不祥事を起こした2人は、大相撲春場所9日目から休場することになった
スポニチアネックス
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貴乃花親方が緊急理事会に出席 約10分で退席「事実を報告しました」
理事会は10時から開始したが、貴乃花親方は10時10分に退席
デイリースポーツ
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「厳しく育ててきたつもりですが…」貴乃花親方が貴公俊の暴行で一問一答
「勝つ負ける、勝負以前の問題」「厳しく育ててきたつもりですが…」と親方
スポーツ報知
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貴乃花親方が貴公俊の暴行を認め休場させると発表「言い訳できません」
「暴力をしたことは事実。これは言い訳できません」と貴乃花親方
スポーツ報知