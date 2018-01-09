鈴木康大

鈴木康大は、千葉県出身のカヌー選手。元滋賀レイクスターズパドリング部門に所属。1985年10月6日生まれ。千葉県出身

2018年7月27日

2018年7月21日

2018年5月20日

2018年5月4日

2018年1月19日

2018年1月17日

2018年1月12日

2018年1月10日

2018年1月9日