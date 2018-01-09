鈴木康大
鈴木康大は、千葉県出身のカヌー選手。元滋賀レイクスターズパドリング部門に所属。1985年10月6日生まれ。千葉県出身
2018年7月27日
2018年7月21日
2018年5月20日
2018年5月4日
2018年1月19日
2018年1月17日
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薬物混入したカヌーの鈴木康大 事件を起こした理由を「文春」に告白
オリンピックに出場したいとの一心で、卑怯なことをしてしまったと告白
文春オンライン
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ライバル選手に禁止薬物混入させた鈴木康大 義父が「出家させたい」
養父である男性は、鈴木に禅の道を歩ませることも提案したいとコメント
NEWSポストセブン
2018年1月12日
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妨害行為のカヌー鈴木康大選手 小松選手のパスポートと現金も窃盗か
鈴木選手が小松選手のパスポートと現金を盗んだと話していることが分かった
読売新聞オンライン
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鈴木康大の禁止薬物混入事件 吉田沙保里が後輩たちに緊急メッセージ
「若い子が出てきて焦る気持ちは分からなくもない」と吉田
東スポWEB
2018年1月10日
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ライバル選手のドリンクにステロイド混入 鈴木康大が謝罪文を公開
鈴木が9日に書いた直筆の謝罪文が、弁護士事務所を通じて発表された
デイリースポーツ
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鈴木康大から薬物を混入されていたカヌーの小松正治「信じていた」
鈴木を疑ったかとの問いに「周りの選手を疑ったりしました」と小松
スポーツ報知
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鈴木康大がライバルに禁止薬物混入 周囲の評判は「いつもニコニコ」
周囲からは「いつもニコニコして、しっかりあいさつもできる」との声
スポーツ報知