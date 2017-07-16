神戸市の5人殺傷事件
兵庫県神戸市で5人が殺傷された事件。
2021年11月4日
2021年10月10日
2017年7月23日
2017年7月20日
2017年7月19日
-
神戸の5人殺傷事件 重傷を負った女性が証言「背後からいきなり」
女性は「路上近くで背後から男にいきなり襲われた」と説明している
読売新聞オンライン
-
神戸の5人殺傷 容疑者の男が口にした不満「しっくりこなかった」
警察の調べに対し、かつての学びやなどへ不満を口にしていることが分かった
日テレNEWS NNN
-
神戸5人殺傷事件の容疑者の行動に謎 母親だけには理性が働き手加減か
母親だけが軽傷だったことに、理性が働き手加減したとの見方もあるという
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年7月18日
2017年7月17日
-
神戸市の5人殺傷事件 元同僚「すごく良い子でもくもくと働いていた」
元同僚は容疑者について「すごく良い子で、もくもくと働いていた」と語った
日テレNEWS NNN
-
神戸市での5人殺傷事件 警察が26歳の孫を殺人容疑で再逮捕へ
警察は、被害者の孫を殺人容疑で再逮捕する方針であることが分かった
日テレNEWS NNN