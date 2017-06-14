堤下敦が睡眠薬を服用し運転
インパルス堤下敦が睡眠薬を飲んで運転し、意識がもうろうとした状態で発見された。
2022年11月4日
2022年11月2日
2017年11月16日
2017年10月16日
2017年6月18日
2017年6月16日
2017年6月15日
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NHKがインパルス堤下敦の出演番組差し替えへ 自転車の安全運転学ぶ内容
BS1の自転車番組「チャリダー」で、自転車の安全運転を学ぶ内容だった
読売新聞オンライン
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世田谷通りで相次ぐトラブル フット岩尾望が吉本芸人に「迂回」を提案
騒動の発生現場は、井上裕介がタクシーと接触事故を起こした「世田谷通り」
トピックニュース
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藤本敏史 相次ぐ吉本芸人の運転トラブルにイラ立ち「どいつもこいつも」
吉本芸人が多いと指摘し「先輩として謝る。本当に申し訳ない」と謝罪
トピックニュース
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ノブコブ吉村崇 堤下敦の騒動に言及「メンタルがそれほど強くない」
1期上の堤下について「元々、メンタルがそれほど強くない」と証言
スポニチアネックス
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山里亮太 インパルス堤下敦への記者の質問に呆れ「どんな気持ちで…」
銭湯で飲んだ牛乳について「普通の牛乳だったんですか？」と質問された堤下
トピックニュース
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加藤浩次 薬の服用について自戒「堤下に限らない」
加藤は薬を処方されても、説明書をしっかりと読んではいないと告白
スポニチアネックス
2017年6月14日
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事情聴取のインパルス堤下敦 吉本は解雇、休養の可能性を否定
「刑事罰等は言われていない」といい、吉本側も解雇や休養の可能性を否定
オリコンニュース
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インパルスの堤下敦が謝罪会見 睡眠薬とアレルギー薬を同時服用
運転前に睡眠導入薬を2錠、アレルギー薬を2錠服用したと説明
オリコンニュース
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インパルス堤下敦が14日夕方から会見へ 所属事務所が発表
所属事務所によると、堤下は同日夕に都内で会見する
デイリースポーツ
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インパルスの堤下敦が睡眠薬飲んで運転か 発見時の様子
ハンドルにもたれかかるようにして座っており、病院に救急搬送された
デイリースポーツ
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インパルス堤下敦 防犯カメラの運転映像に「バイキング」出演者ら騒然
同日の「バイキング」では、防犯カメラに映った堤下の車両の映像を放送
トピックニュース
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インパルス堤下敦 ブログで皮肉な投稿「芸人の事件多いですね」
皮肉にも、5月に自身のブログで「芸人の事件多いですね」と投稿
スポーツ報知
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インパルスの堤下敦 過去にはスピード違反や玉突き事故も
警視庁は睡眠薬を飲んで運転した疑いがあるとして、事情聴取をしている
日刊スポーツ
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インパルス堤下敦が睡眠薬を飲んで運転 発見直前にツイッター投稿も
発見直前に、Twitterでイベントの告知をしていたことが分かった
スポーツ報知