堤下敦が睡眠薬を服用し運転

インパルス堤下敦が睡眠薬を飲んで運転し、意識がもうろうとした状態で発見された。

2022年11月4日

2022年11月2日

2017年11月16日

2017年10月16日

2017年6月18日

2017年6月16日

2017年6月15日

2017年6月14日