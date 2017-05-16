三橋淳
三橋淳は日本の元男子プロテニス選手。1989年6月1日生まれ、イギリス出身。
2017年5月19日
2017年5月18日
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八百長を指摘され処分を受けた三橋淳 計画的に海外逃亡か
三橋は計画的に海外に逃亡し、蒸発した可能性が浮上しているという
東スポWEB
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八百長関与で永久追放の三橋淳に余罪 公式戦に対し大量の賭博行為も
2015年のフューチャーズで参加選手に八百長を持ちかけたという三橋
日刊ゲンダイDIGITAL
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錦織圭、永久追放となった三橋淳について本音を吐露 「衝撃だった」
「（三橋は）友達の1人でもあった。衝撃だった。驚きもある」と本音を吐露
スポーツ報知
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テニス三橋淳の八百長追放 錦織圭らからのヒアリングを検討
日本テニス協会は17日、錦織圭らからヒアリングを検討していると明かした
デイリースポーツ
2017年5月17日
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八百長行為をした三橋淳氏との連絡取れず テニス協会の事情聴取難航
八百長行為をしたとして不正監視団体のTIUから永久追放処分を受けた三橋氏
東スポWEB
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テニス・三橋淳の永久追放処分に協会も衝撃 研修制度化も出鼻くじかれる
日本協会の常務理事は「こんなことは絶対に起きてはいけない」と語った
スポーツ報知