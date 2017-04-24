泰葉が元夫・小朝と和田アキ子の提訴を断念

2017年4月、泰葉が元夫・春風亭小朝から20年にわたり虐待を受けていたとブログにつづった。6月2日に会見を開き提訴を宣言した。その後6月15日にブログで提訴を断念したと明かした。