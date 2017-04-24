泰葉が元夫・小朝と和田アキ子の提訴を断念
2017年4月、泰葉が元夫・春風亭小朝から20年にわたり虐待を受けていたとブログにつづった。6月2日に会見を開き提訴を宣言した。その後6月15日にブログで提訴を断念したと明かした。
2017年8月21日
2017年6月15日
2017年6月7日
2017年5月20日
2017年5月18日
2017年5月4日
2017年5月2日
2017年4月30日
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松本人志が泰葉の坂口杏里についての記述を一刀両断「マナー違反」
坂口杏里の事件がきっかけで、元夫について告発することにしたと綴った泰葉
トピックニュース
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松本人志が泰葉の告発に不快感「アクセス数を稼ぎたいのか」
親しくない坂口杏里の名前をブログで繰り返し使う泰葉にマナー違反だと松本
スポーツ報知
2017年4月29日
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泰葉がアメブロからの撤退意志を表明 虐待の告発にふさわしくない
「これから私が発していく告発があまりにも 無残だからです」と理由を説明
オリコンニュース
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和田アキ子 ブログで故・四代目桂三木助さんに触れた泰葉に苦言
故・四代目桂三木助さんに触れていることに「失礼」とコメント
スポーツ報知
2017年4月26日
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泰葉の弟・林家正蔵が自虐コメント「実生活でも家族はつらいよ」
「実生活でも『家族はつらいよ』そんな感じです」と自虐的コメント
スポーツ報知
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太田光が泰葉の「告発」騒動に困惑「まだちょっと様子をみたい」
「様子をみたい」「笑っていいもんかどうかもわからない」とコメント
日刊スポーツ