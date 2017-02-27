櫻井翔と小川彩佳アナの交際報道
嵐・櫻井翔と「報道ステーション」キャスター・小川彩佳アナの親密交際が報じられた。
2018年4月28日
2017年8月9日
2017年5月8日
2017年4月28日
2017年4月9日
2017年3月26日
2017年3月8日
2017年3月7日
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小川彩佳アナ「真珠の指輪」の真相 後輩である青山愛アナからの贈り物か
後輩である青山愛アナからの贈り物で櫻井翔からのプレゼントではないという
NEWSポストセブン
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櫻井翔が3年は結婚しないワケ 東京五輪のキャスターを最優先か
東京五輪でキャスターを務めるまでは仕事が最優先だと周囲に話しているそう
女性自身
2017年3月6日
2017年3月5日
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櫻井翔と小川彩佳アナの熱愛報道 コメントが一致した背景とは
ジャニーズ事務所とテレ朝は取材に対し「親しい友人」とコメントが一致
NEWSポストセブン
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櫻井翔と小川彩佳アナの熱愛報道 他メンバーの時より祝福するファン心理
他メンバーの時より祝福しているのは、「相手の女性を見ているから」だそう
NEWSポストセブン
2017年3月2日
2017年3月1日
2017年2月28日
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櫻井翔 小川彩佳アナの誕生日に超高級ホテルで宿泊か
小川アナの誕生日に、2人は都内の超高級ホテルで会っていたという
NEWSポストセブン
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櫻井翔と小川彩佳アナの交際報道、きっかけは知人の集まり
2人は知人の集まりをきっかけに約1年前に知り合ったという
デイリースポーツ