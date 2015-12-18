平子理沙と吉田栄作の離婚
『平子理沙と吉田栄作の離婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月29日
2015年12月28日
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平子理沙が村井克行との不倫報道について説明「家族写ってる」
「二人の後ろに（目隠しありで）家族みんな写っています」と舞台裏を説明
デイリースポーツ
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平子理沙が「ミヤネ屋」で不倫疑惑報道について語り涙「ないです」
不倫が報じられた村井克行について「（男女関係は）ないですね」と否定
スポニチアネックス
2015年12月24日
2015年12月22日
2015年12月21日
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平子理沙 吉田栄作との離婚報道に言及「機会をつくり説明したい」
事実とは異なる内容が報道され、機会を作って説明したい意向を明かした
モデルプレス
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平子理沙と不倫噂の村井克行が報道否定「家族ぐるみの付き合い」
5年前から交際し、不倫関係にあるとの報道は事実ではないと否定した
スポニチアネックス
2015年12月20日
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平子理沙 離婚協議中との報道に初めて言及「機会つくって説明したい」
「機会をつくって説明したいと思っています」と報告
デイリースポーツ
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吉田栄作と離婚噂される平子理沙 「美魔女」としての活躍を機に態度一変？
2009年に美魔女として一人歩きを始めた頃が節目だったと筆者は推測
日刊ゲンダイDIGITAL