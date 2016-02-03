司忍 (本名: 篠田建市）は、指定暴力団・六代目山口組組長。1942年1月25日生まれ、大分県出身。
ノンフィクション作家は、司忍組長の「総裁制」に移行する可能性に言及
NEWSポストセブン
昨年と違い、お祝いの会が表立ってアナウンスされることはなかったと識者
デイリー新潮
葬儀に出席したといい、わざわざ姿を見せた背景を全国紙記者は分析
FRIDAYデジタル
山口組は情報統制に厳しいというが、プライベートな内容が撮影されている
日刊ゲンダイDIGITAL
司組長は後見することはあっても、誰かの後見を受けたことはないという
祝宴の席では分裂抗争を叱責し、神戸山口組などを巡る改革案を提示したそう
現代ビジネス
この若頭は、山口組分裂の最大のキーマンと言うべき存在だという
抗争は収束の目処が立たず、司忍組長の求心力は低下している、と全国紙記者
厳戒態勢下の初詣で始まった六代目山口組の2019年は、大きな意味を持つそう
Smart FLASH
元受刑者によると、5年間で140冊もの本を購入、または差し入れされていた
女性自身
司忍組長の「6代目」と井上邦雄組長の「神戸」に、分裂以降競り合いが勃発
2010年11月、男は組員であることを隠し、ネット銀行で口座を開設した疑い
読売新聞オンライン
海外などで武器を扱う訓練を受け、抗争時には戦闘部隊になったという
組長が上京して幹部に檄を飛ばせば、組員に対する引き締め効果は絶大と識者
カラオケでは「六代目の曲や」と聞いたこともない演歌を歌っていたと回想
日刊SPA!